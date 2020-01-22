Почему зимой автовладельцы накручивают на болты крепления колес крышки от пластиковых бутылок

Рождение драйвхаков, как и появление пунктов Военного устава, продиктовано в первую очередь борьбой за выживание, а впоследствии и за безопасность автомобиля. В случае с «дальнобоями» — защита грузовика, прицепа и в конечном итоге, сохранность груза.

Из-за сложных условий труда, в которых приходится работать водителям-дальнобойщикам, их по праву можно причислить к самым экстремальным «рулевым». Они приспособились к монотонности дорог, поборам со стороны ГИБДД, знают как быстро разбортировать пробитое колесо, провести ремонт автомобиля в условиях лютого холода или, в безнадежном случае, продержаться до приезда подмоги.

А еще мы, водители легковушек, ориентируемся по ним, где на трассе вкусно и безопасно кормят, где могут быть засады ГАИ, когда стоит идти на обгон и во многом другом. В общем, это настоящие генераторы полезных идей, к которым можно отнести и примитивную систему мониторинга состояния шин из пластиковых бутылок.

Как известно, все гениальное просто. Вот и идея использовать бутылки от газировки в качестве средства своевременной диагностики возможной проблемы с колесами прицепа гениальна в своей простоте.