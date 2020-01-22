Почему зимой автовладельцы накручивают на болты крепления колес крышки от пластиковых бутылок

Рождение драйвхаков, как и появление пунктов Военного устава, продиктовано в первую очередь борьбой за выживание, а впоследствии и за безопасность автомобиля. В случае с «дальнобоями» — защита грузовика, прицепа и в конечном итоге, сохранность груза.
Из-за сложных условий труда, в которых приходится работать водителям-дальнобойщикам, их по праву можно причислить к самым экстремальным «рулевым». Они приспособились к монотонности дорог, поборам со стороны ГИБДД, знают как быстро разбортировать пробитое колесо, провести ремонт автомобиля в условиях лютого холода или, в безнадежном случае, продержаться до приезда подмоги.
А еще мы, водители легковушек, ориентируемся по ним, где на трассе вкусно и безопасно кормят, где могут быть засады ГАИ, когда стоит идти на обгон и во многом другом. В общем, это настоящие генераторы полезных идей, к которым можно отнести и примитивную систему мониторинга состояния шин из пластиковых бутылок.
Как известно, все гениальное просто. Вот и идея использовать бутылки от газировки в качестве средства своевременной диагностики возможной проблемы с колесами прицепа гениальна в своей простоте.
Лайфхак устанавливать пластиковые бутылки на колесные болты родился в морозных регионах России, где есть риск того, что тормозные колодки могут примерзнуть к дискам. В результате колесо блокируется и перестает вращаться. Если это произошло, то из-за длины прицепа водителю довольно сложно заметить проблему на ранней стадии.
Ко всему прочему, мощный двигатель легко утянет за собой прицеп хоть со всеми не вращающимися колесами. И когда это обнаружится, может быть уже слишком поздно — протектор на покрышках сотрется в ноль, а то и вовсе до дыр, спровоцировав взрыв колеса. А это может доставить хлопот не только водителю большегруза, но и проезжающим во время взрыва мимо владельцам легковушек.
Если же установить на все колеса прицепа маячки из пластиковых бутылок, то по ним можно легко определить все ли колеса вращаются и, что еще важнее, на месте ли они.
Наличие бутылок на болтах так же помогает водителям продиагностировать тормозную систему прицепа. Нажав на педаль тормоза, и посмотрев в зеркало, он без труда определит, какие колеса затормозили, а какие продолжают вращаться, что является следствием неисправности их тормозного механизма.
Пластиковым бутылкам приписывают и противоугонные свойства. Знатоки говорят, что без лишнего шума, не разбудив водителя, снять их с болтов для того, чтобы впоследствии открутить гайки и украсть дорогостоящие колеса большегруза, у злоумышленников вряд ли получится.
Кстати, в ход идут и пластиковые крышки от бутылок. Ими водители-дальнобойщики защищают гайки и резьбу болтов от обледенения.
В общем, как говорится, век живи, век учись.