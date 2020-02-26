Александр и Лионель: водители с какими именами чаще всего идут работать в такси

В общероссийском хит-параде, составленном аналитиками сервиса заказа такси «Ситимобил», пальму первенства несут Александры: их набралось почти 6%. Второе место досталось Сергеям с результатом в 5%. Тройку лидеров замыкают Дмитрии (3,1%).

Есть города, где Александры встречаются чаще всего. Так, в Энгельсе, Тольятти, Ульяновске, Омске и Ростове-на-Дону каждый десятый таксист носит именно это имя. То есть, там концентрация «извозчиков»—тезок Македонского дошла до 10%. Зато в Москве, Уфе и Казани их только 3,5%.

Кроме того, в Уфе и Казани Дмитрии не попали в ТОП-3, а их позицию заняли Русланы. В Белокаменной последние нашли место в десятке популярнейших имен с показателем в 1%. А в Краснодаре на вершине чарта имен таксистов восседают Сергеи.

Нашлись и не сильно распространенные имена, попавшие в некоторых городах в десятку первых: в Казани — это Айрат, Марат и Рамиль, в Уфе — Артур и Тимур, а в Тольятти — Юрий. И, наконец, в список уникальных, самых редких в стране, попали всего четыре имени — Рза, Лионель, Адий и Мраз.

Кстати, летом 2018 года было проведено аналогичное исследование. И два года назад, как сообщал портал «АвтоВзгляд», первые две позиции занимали те же Александры и Сергеи. А вот третье место тогда досталось Алексеям. Из редчайших имен были названы — Жак, Эльбрус, Платон, Аполлон и Вениамин.