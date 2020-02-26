В Москве появился пешеходный переход нового, «зауженного» стандарта

Стали известны параметры нового типа оформления нерегулируемых пешеходных переходов в столице. Неизвестно, по чьей инициативе, но на дорогах одного из районов Москвы появилась «зебра» до селе невиданного формата: на ней ширина отведенного для передвижения пешеходов пространства уменьшена до минимума.

Судя по фотографии, людям предлагается переходить дублер улицы Катукова в Строгино исключительно выстроившись в цепочку. Причем, прежде чем приступать к форсированию проезжей части следует дождаться, пока это сделают граждане, уже двигающиеся во встречном вам направлении — разминуться, не сходя с полосатой разметки, физически невозможно.

Водители машин, следующих по улице, настолько удивляются нововведению, что частенько вообще забывают тормозить для пропуска пешеходов.

Появление «зебры» нового типа можно либо объяснить экспериментальной попыткой города сэкономить на ее нанесении, либо считать замечательным примером раздолбайства городских служб, которые не удосужились нарисовать разметку пешеходного перехода, уничтоженную при перекладке асфальта.