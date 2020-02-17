Таксисты рассказал, где влюбленные проводили День святого Валентина

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Похоже, работу таксистом выбирают люди с возвышенным складом характера. Иначе как объяснить тот факт, что извозчики, не остаются равнодушными и всегда готовы помочь влюбленным, доставляя их на свидания, особенно в День святого Валентина. Куда 14 февраля чаще всего ездили романтически настроенные парочки, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Больше всего выросло число поездок на такси до кинотеатров, по подсчетам аналитиков сервиса «Ситимобил». Туда направились в 1,5 раза больше людей, нежели в любую другую пятницу.

На втором месте, как ни странно, оказались фитнес-клубы (на +37% чаще). Это малообъяснимое явление, но можно предположить одно из двух: либо наши соотечественники предпочитают потеть на тренажерах парами, либо те, кто в этот день остался один, решили посвятить его себе любимому.

Третье место досталось традиционным ресторанам и кафе (+30%). На четвертой строчке рейтинга прописались театры (+27%). ТОП-5 замыкают маршруты до баров (+21%). Кстати, последние стали самыми частыми пунктами назначения, впрочем, как и в любой другой пятничный вечер.

В музеи отправились на 17% больше пользователей такси. Следующими пунктами следуют бассейны (+16%) и бани (+3%). Да уж, водные оздоравливающие процедуры никогда не помешают.

«14 февраля и утром 15 февраля мы зафиксировали много поездок в дворцы бракосочетаний, — поделился представитель сервиса. — Мы рады, что наш сервис помогает влюбленным стать еще ближе друг к другу».

Кстати, в прошлом году в этот день водители автомобилей с шашечками тоже поучаствовали в жизни влюбленных: они отвозили до ЗАГСа совершенно бесплатно парочки, решившие сочетаться браком именно 14 февраля.

дорога, трасса, такси
17 февраля 2020
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