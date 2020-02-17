Таксисты рассказал, где влюбленные проводили День святого Валентина

Больше всего выросло число поездок на такси до кинотеатров, по подсчетам аналитиков сервиса «Ситимобил». Туда направились в 1,5 раза больше людей, нежели в любую другую пятницу.

На втором месте, как ни странно, оказались фитнес-клубы (на +37% чаще). Это малообъяснимое явление, но можно предположить одно из двух: либо наши соотечественники предпочитают потеть на тренажерах парами, либо те, кто в этот день остался один, решили посвятить его себе любимому.

Третье место досталось традиционным ресторанам и кафе (+30%). На четвертой строчке рейтинга прописались театры (+27%). ТОП-5 замыкают маршруты до баров (+21%). Кстати, последние стали самыми частыми пунктами назначения, впрочем, как и в любой другой пятничный вечер.

В музеи отправились на 17% больше пользователей такси. Следующими пунктами следуют бассейны (+16%) и бани (+3%). Да уж, водные оздоравливающие процедуры никогда не помешают.

«14 февраля и утром 15 февраля мы зафиксировали много поездок в дворцы бракосочетаний, — поделился представитель сервиса. — Мы рады, что наш сервис помогает влюбленным стать еще ближе друг к другу».

Кстати, в прошлом году в этот день водители автомобилей с шашечками тоже поучаствовали в жизни влюбленных: они отвозили до ЗАГСа совершенно бесплатно парочки, решившие сочетаться браком именно 14 февраля.