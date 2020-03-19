В российских такси начали проводить дезинфекцию от коронавируса

О полезном нововведении сообщили в службе вызова такси «Ситимобил». Автомобили начали обеззараживать, начиная с 18 марта, а действует сервис до 31 марта. Но он может быть пролонгирован, если ситуация с инфекцией не стабилизируется.

Стоит отметить, что таксистам уничтожение болезнетворных вирусов будет обходиться совершенно бесплатно. А значит услуга не повлияет на стоимость проезда, и у водителей не возникнет желания схалтурить, лишний раз не обеззаразив авто.

Кстати, обработкой автомобилей занимаются не только таксисты. К примеру, о дезинфекции своего транспорта объявили каршеринговые компании, а также ЦОДД. Сотрудники вроде бы протирают хлорированным раствором ручки дверей, поручни, пряжки ремней безопасности, приборную панель, руль и прочие контактные поверхности.