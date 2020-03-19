В российских такси начали проводить дезинфекцию от коронавируса

Фото: dailysunpost.com
Коронавирус шагает по планете, диктуя свои условия: закрываются автомобильные заводы, людей просят оставаться дома, дабы не заразиться и не заразить. Если и передвигаться по городу, то лучше на личном транспорте или на авто с шашечками. Российские службы такси даже организовали дезинфекцию своих транспортных средств.

О полезном нововведении сообщили в службе вызова такси «Ситимобил». Автомобили начали обеззараживать, начиная с 18 марта, а действует сервис до 31 марта. Но он может быть пролонгирован, если ситуация с инфекцией не стабилизируется.

Стоит отметить, что таксистам уничтожение болезнетворных вирусов будет обходиться совершенно бесплатно. А значит услуга не повлияет на стоимость проезда, и у водителей не возникнет желания схалтурить, лишний раз не обеззаразив авто.

Кстати, обработкой автомобилей занимаются не только таксисты. К примеру, о дезинфекции своего транспорта объявили каршеринговые компании, а также ЦОДД. Сотрудники вроде бы протирают хлорированным раствором ручки дверей, поручни, пряжки ремней безопасности, приборную панель, руль и прочие контактные поверхности.

кризис, безопасность дорожного движения, дорога, такси
19 марта 2020
706