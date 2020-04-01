Hyundai нашла способ, как развлечь людей в самоизоляции

Каждое утро на инстграм-аккаунте Hyundai один из игроков ПФК ЦСКА проводит тренировку. Футболисты делятся самыми простыми, но действенными упражнениями, где не требуется много свободного пространства и специальных снарядов.

Так, в тренинге уже поучаствовали защитник клуба Хердур Магнуссон, член национальной сборной Исландии и полузащитник Константин Кучаев. Как проходили занятия, можно посмотреть и сейчас в социальных сетях.

Кстати, южнокорейский бренд — не единственный, кто предлагает полезный досуг своим поклонникам. Так, премиальные марки Audi и Mercedes-Benz выпустили бесплатные раскраски с изображениями своих автомобилей: кроссоверов, спорткаров и олдтаймеров.