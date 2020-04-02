Премьера Мишустина попросили «заморозить» платные парковки и штрафстоянки в условиях эпидемии

Начнем с парковок. Сегодня, когда большинство сознательных граждан сидит по домам, припарковать авто в нжном месте — у аптеки, например, или у дома отдельно живущих родителей для доставки им еды — целая проблема. Однако припарковаться с нарушением — чревато печальными последствиями в виде штрафов и эвакуации транспортного средства. Во втором случае придется добираться до штрафстоянки общественным транспортом, толкаться в очереди таких же бедолаг…

При этом поставить машину на платную парковку сегодня могут позволить себе немногие, особенно если речь идет о Москве с ее драконовскими тарифами. Любопытно при этом, что платные парковки, как инструмент повышения городского трафика, сегодня совершенно не актуальны в виду практически полного отсутствия этого трафика. Однако и парконы, и пешие сотрудники надзирающих за соблюдением правил парковки органов по-прежнему несут свою службу. Как, впрочем, и эвакуаторщики, на которых режим самоизоляции почему-то не распространяется, хотя никакой социально важной функции они в нынешних условиях не выполняют. Скорее — антисоциальную.