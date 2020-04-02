Премьера Мишустина попросили «заморозить» платные парковки и штрафстоянки в условиях эпидемии

Начнем с парковок. Сегодня, когда большинство сознательных граждан сидит по домам, припарковать авто в нжном месте — у аптеки, например, или у дома отдельно живущих родителей для доставки им еды — целая проблема. Однако припарковаться с нарушением — чревато печальными последствиями в виде штрафов и эвакуации транспортного средства. Во втором случае придется добираться до штрафстоянки общественным транспортом, толкаться в очереди таких же бедолаг…
При этом поставить машину на платную парковку сегодня могут позволить себе немногие, особенно если речь идет о Москве с ее драконовскими тарифами. Любопытно при этом, что платные парковки, как инструмент повышения городского трафика, сегодня совершенно не актуальны в виду практически полного отсутствия этого трафика. Однако и парконы, и пешие сотрудники надзирающих за соблюдением правил парковки органов по-прежнему несут свою службу. Как, впрочем, и эвакуаторщики, на которых режим самоизоляции почему-то не распространяется, хотя никакой социально важной функции они в нынешних условиях не выполняют. Скорее — антисоциальную.
Ведь, как справедливо замечают вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, «совокупность административных штрафов и стоимости хранения эвакуированного транспортного средства на штрафной стоянке при декларируемой защите финансовых интересов граждан создает дополнительную социальную напряженность в сообществе автовладельцев. Тогда как в условиях продолжающейся пандемии особую важность приобретают взвешенные комплексные решения, позволяющие, с одной стороны, максимально замедлить темпы распространения вируса, с другой — обеспечить дополнительную защиту прав и интересов граждан в сложившейся ситуации».
В связи с этим депутаты даже обратились к главе Правительства РФ Михаилу Мишустину и Мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой освободить автомобилистов от эвакуаторов, а также от оплаты парковки на период действия противопандемических мероприятий. Впрочем, до этого с подобными просьбами к столичному градоначальнику уже обращались их коллеги, однако их на Тверской, 13 их так и не услышали.
Тем не менее, депутаты продолжают настаивать на своем, предлагая «снизить финансовую нагрузку на граждан путем установления временного моратория на принудительную эвакуацию транспортных средств, временной отмены платной парковки, а также приостановки деятельности автомобильных парконов».
Они убеждены, что «в нынешних условиях особенно уместны и востребованы подобные проявления социальной гибкости, разумного, истинно государственнического подхода и лояльности по отношению к людям наряду с действиями, направленными на снижение нервозности и напряженности в обществе».