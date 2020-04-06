Почему водители могут не платить московские штрафы за нарушение самоизоляции

Столичным властям удалось на редкость качественно запугать и заставить сидеть по домам весь город и пригороды, публикуя душераздирающие ежедневные сводки с полей битвы с COVID-19 о двух-трех умерших гипертониках и диабетиках, имевших несчастье еще и коронавирус подцепить. Но еще круче в смысле запугивания гаек, сработала принятая ими новая статья 3.18.1 КоАП Москвы.

Согласно букве этой законодательной новеллы, чуть практически любой выход/выезд за пределы своего микрорайона грозит наказанием в 4000 рублей штрафа, а автомобилистам — в 5000 рублей штрафа плюс эвакуация машины. После публикации закона народ московский изрядно напрягся и сидит по домам, избегая казать нос на улицу. Хотя для любого более-менее дотошного юриста уже сейчас понятно: эти многотысячные штрафы за нарушение самоизоляции просто невозможно применить на практике!

Для этого нужно ознакомится с ч. 3 ст.16.5 КоАП города Москвы. Согласно ей, оформить протокол по интересующей нас «коронавирусной» статье могут исключительно сотрудники полиции. Но дело в том, что Мосгордума, одобряя появление новой ст. 3.18.1 городского Кодекса, забыла внести соответствующие изменения в ст. 16.5 этого же документа. Так что на данный момент рассмотрение «карантинных» административных дел в отношении граждан не отнесено к компетенции ни одного городского органа!