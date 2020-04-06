Почему водители могут не платить московские штрафы за нарушение самоизоляции

АвтоВзгляд
Буква оперативно принятых московскими властями поправок в столичный КоАП такова, что позволяет оформлять штрафы на любого, кто посмел во время эпидемии коронавируса выйти на улицу прогуляться или выехать на машине дальше, чем на 100 метров от дома. На самом же деле, на эти санкции можно не обращать внимания вообще. Почему, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Столичным властям удалось на редкость качественно запугать и заставить сидеть по домам весь город и пригороды, публикуя душераздирающие ежедневные сводки с полей битвы с COVID-19 о двух-трех умерших гипертониках и диабетиках, имевших несчастье еще и коронавирус подцепить. Но еще круче в смысле запугивания гаек, сработала принятая ими новая статья 3.18.1 КоАП Москвы.

Согласно букве этой законодательной новеллы, чуть практически любой выход/выезд за пределы своего микрорайона грозит наказанием в 4000 рублей штрафа, а автомобилистам — в 5000 рублей штрафа плюс эвакуация машины. После публикации закона народ московский изрядно напрягся и сидит по домам, избегая казать нос на улицу. Хотя для любого более-менее дотошного юриста уже сейчас понятно: эти многотысячные штрафы за нарушение самоизоляции просто невозможно применить на практике!

Для этого нужно ознакомится с ч. 3 ст.16.5 КоАП города Москвы. Согласно ей, оформить протокол по интересующей нас «коронавирусной» статье могут исключительно сотрудники полиции. Но дело в том, что Мосгордума, одобряя появление новой ст. 3.18.1 городского Кодекса, забыла внести соответствующие изменения в ст. 16.5 этого же документа. Так что на данный момент рассмотрение «карантинных» административных дел в отношении граждан не отнесено к компетенции ни одного городского органа!

АвтоВзгляд

Разве что, МАДИ кое-что может в этом смысле. Но горстке ее сотрудников физически не по силам «обилетить» и малую толику автомобилистов столицы. А теперь самое главное: правонарушения из КоАП Москвы полиция имеет право оформлять лишь только в том случае, если между МВД и столичной мэрией подписано соответствующее соглашение. А его не существует!

Поэтому, если остановивший вас патруль ДПС попытается что-то там выписать по ст. 3.18.1 КоАП Москвы, для начала попросите служивых напомнить вам реквизиты соглашения между мэрией и МВД. Не помогло и на вас все равно оформляют протокол? Без проблем: вписывайте в него свое несогласие на основании того, что документ составлен неуполномоченным лицом.

– На вас все таки составляют протокол? Берите, что уж там. Если он оформлен не в том районе, где вы прописаны, для окончательного запутывания ситуации впишите в него ходатайство о передаче дела на рассмотрение по вашему месту жительства (на основании ч. 1 ст.29.5 КоАП РФ). — советует юрист Иван Ежиков. — В итоге дело «замылится», и «письмо счастья» вам не придет…

штрафы, КоАП, ГИБДД, коронавирус
6 апреля 2020
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