Собянин отменяет платную парковку для медиков после подсказки Мишустина

Так, премьер-министр Михаил Мишустин предложил мэрам и губернаторам крупных российских городов с рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала. Его, в стремлении к восстановлению долгожданной социальной справедливости, поддержал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Учитывая, что некоторая часть городов, где была введена плата за парковку, не дожидаясь роста социальной напряженности и справедливого негодования граждан, уже пошла на эту меру, обращение Мишустина и Володина будет наиболее актуально для городов и регионов, имеющих традиционно самую жесткую позицию по данному вопросу — в Москве и Татарстане. Напомним, что на просьбы столичных врачей о разрешении парковаться бесплатно вице-мэр Максим Ликсутов, в свойственной ему непримиримой манере, ответил отказом.

- Мы давно просим правительство отменить повсеместно платную парковку на время кризиса, а врачам это просто жизненно необходимо, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» координатор общественного движения «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов. — Понятно, что докторам и медсестрам нужно меньше посещать небезопасный общественный транспорт и пользоваться личными авто, к чему призвала всех, у кого есть такая возможность, и ВОЗ. В Москве же, вопреки здравому смыслу, это не только всячески не поощряемый местными властями, но и очень дорогостоящий вид передвижения. Так, суточная парковка в столице может обойтись аж в целый прожиточный минимум — 17 000 рублей в сутки. Столько стоит припарковаться, например, в ЦУМе. В более демократичных Хамовниках это тоже 380 рублей в час и соответственно 3800 за полноценный рабочий день.

Мне просто хочется понять, неужели мэрия не в курсе, что почти никто из наших врачей не имеет возможность столько платить за парковку? А если они об этом знают, то почему за почти две недели фактического карантина плата за парковку не была отменена до сих пор? Ведь если честно — это необходимо не только для врачей, но и для всех москвичей, вынужденных сейчас работать: курьеров доставки, инженеров, прочих специалистов, выполняющих те виды работ, без которых в городе остановится всякая жизнедеятельность…