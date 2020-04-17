Hyundai запустила онлайн-игру, по-настоящему помогающую медикам

Марка Hyundai в России запускает онлайн-игру, по итогам которой автостроитель выделит врачам и другому медперсоналу 1500 промокодов для оплаты поездок на такси. Правда, интернет-забава доступна только владельцам автомобилей южнокорейского бренда в разделе «Мир Хендэ» на официальном сайте.

В игре важна командная работа. В общей сложности все участники в сумме должны набрать 1 000 000 баллов. Тогда-то остро нуждающийся в безопасном транспорте персонал клиник, воюющих с коронавирусом, получит обещанные промокоды.

Напомним, компания Hyundai уже запустила глобальную программу поддержки российских больниц и волонтерских организаций. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, бренд передал 10 000 промокодов на такси, а также выделил на нужды врачей и добровольцев, помогающих людям из группы риска по коронавирусу, 100 кроссоверов Hyundai Creta и седанов Solaris.