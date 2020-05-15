Кредиты на автомобили Mazda и Foton начали выдавать в России удаленно

Для того, чтобы отправить заявку на получение кредита, нужно зайти на российский сайт той марки, чьей автомобиль намечен к покупке. При положительном решении о выдаче займа, с будущим покупателем связывается представитель дилера, чтобы обсудить условия покупки и доставки авто. Кстати, одобрение действует втечение 90 дней.

Напомним, что японский бренд предлагает россиянам компактный хетчбэк Mazda3 с ценником от 1 490 000 рублей, седан Mazda6, чья покупка выльется в 1 573 000, а также кроссоверы CX-5 и CX-9 с прайсами, стартующими от 1 615 000 и 2 871 000 «целковых» соответственно.

Продуктовая линейка китайского автостроителя представлена рамным внедорожником Foton Sauvana (от 1 489 900 рублей), а также целым рядом грузовой техники.

Между тем, в марте-апреле наши соотечественники начали брать больше кредитов не на автомобили, а под залог своего транспортного средства для того, чтобы рассчитаться по другим долгам. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», чуть меньше четверти займов, для получения которых были заложены автомобили, пошли именно на эти цели. А годом ранее этот показатель не превышал и 2%.