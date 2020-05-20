Российские дилеры поддержали акцию взаимопомощи #МыВместе

Акция взаимопомощи #МыВместе, проходящая с участием «Мосволонтера», направлена на поддержку пожилых и малоподвижных граждан, а также медиков во время пандемии COVID-19. У проекта насчитываются тысячи партнеров, среди них теперь числится и ГК «АвтоСпецЦентр».

Дилер передал в распоряжение столичных волонтеров автомобили вместе с водителями. Теперь каждый доброволец, получивший машину может делать по 8—10 доставок в день, тогда как пешком им удавалось посетить 5—6 нуждающихся.

«Добровольцы становятся более мобильными, берут больше заказов на день, а значит мы можем помочь большему количеству пенсионеров», — прокомментировал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в масштабной акции принимают участие бренды Volkswagen, KIA и Hyundai. Автостроители уже передали добровольцам ни один десяток автомобилей из своих парков.