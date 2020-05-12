Peugeot и Citroёn начали обслуживать автомобили российских врачей на особых условиях

Число больных COVID-19 с каждым днем растет. И все важнее мобильность людей, воюющих с коронавирусом. Для них-то и открывается программа сервисного обслуживания на особенных условиях «Мы ценим Вас и Ваше время».

В сертифицированных сервисах Peugeot и Citroёn автомобили работников медицинской сферы принимают вне очереди. Но это не все: за работы по плановому ТО и прочему ремонту, а также по замене «резины» дилеры не будут брать ни копейки.

Акция продлится с 1 по 31 мая 2020 года. Чтобы в ней участвовать, водитель должен предъявить соответствующее удостоверение — врача, медработника или волонтера.

Между тем, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», PSA Groupe передала на время пандемии кроссоверы, минивэны и фургоны Opel, Peugeot и Citroёn общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и благотворительному фонду помощи хосписам «Вера». А также подарила калужскому Региональному центру скорой помощи и медицины катастроф реанимобиль, построенный из Citroёn Jumper.