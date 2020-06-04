Собянин ввел в Москве новый вид цифровых пропусков

Г-н Собянин издал указ о новом виде электронного пропуска для горожан. Помимо поездок на работу, в медучреждения и «по личным нуждам», на портале mos.ru появится возможность оформить себе разрешение еще и для посещения МФЦ. Называется она: «в целях получения государственных и иных услуг в помещениях МФЦ». Как и в случае с визитом в медицинское учреждение, такая поездка будет оформляться на один день. По количеству посещений МФЦ в течении недели ограничений не предусмотрено.

При оформлении нового пропуска, помимо стандартных личных данных, госномера машины, номера карты «Тройка», «Стрелка» и им подобным, москвичу придется ввести еще и наименование филиала ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», куда он направляется, а также место своего пребывания, откуда он двинется в МФЦ.

Чем подобный «аусвайс» отличается от большинства уже имеющихся — ни разу не понятно. Но если следовать мэрской логике, скоро отдельные пропуска нужно получать для похода в продмаг, автосалон, автомойку. Не проще ли уже отменить всю пропускную систему, изрядно доставшую горожан. Или не ограничивать пропуска «по личным нуждам» всего двумя выходами из дома в неделю.