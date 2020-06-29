Как из-за отдыха на автомобиле в лесу можно нарваться на штраф в 5000 рублей

Лето, кажется, удается на славу. Столбик термометра уже пару недель не опускается ниже +25. И многие любители автотуризма потянулись подальше от душных городов — на природу. Запах дыма от костра, песни под гитару, звуки природы, шашлык… — настоящий праздник для уставших от ограничительных мер и безделья горожан. К тому же, отправляясь в поход на машине, отпадает необходимость тащить тяжелые вещи на себе. А значит вместе с собой любимым на природу можно вывезти и половину квартиры — так, для комфорта. Однако позитив может быстро смениться негативом в виде солидного штрафа.
Все мы привыкли, что в России, если есть даже намек на колею, ехать можно, практически, в любом направлении. С одной стороны это хорошо — приключения можно найти на первом же проселке. С другой — от наплевательского отношения людей в целом и автомобилистов в частности страдает природа.
Пожары возникают не только из-за оставленного костра, но и из-за выброшенного окурка, и даже от автомобиля простоявшего с работающим двигателем — сухая трава легко воспламеняется от раскаленного глушителя автомобиля.
После активно отдохнувших автотуристов, как правило, в лесу остаются кучи мусора (действительно, ну не везти же все это обратно домой), но что еще хуже — костры. А дальше пожар, в котором гибнут редкие виды растений и животных. А ведь и без того островков живой природы становится все меньше.
В этой связи власти регионов вынуждены вводить ограничения на посещение гражданами лесов в связи с пожароопасной обстановкой. Если лето жаркое, то такие ограничения могут длиться все три летних месяца. Ведь всем известно, что лесной пожар тушить довольно проблематично из-за отсутствия подъездов для пожарной техники и огромного числа поваленных деревьев, затрудняющих передвижение пожарных. В результате гибнет не только природа, но и люди.
Как правило, о пожароопасной обстановке оповещают по телевидению и радио, а предупреждающие таблички должны стоять непосредственно перед въездом в лес. Однако достаточно прокатиться по окрестностям своего дачного поселка или деревни, чтобы понять, где никакой работы в этом направлении не ведется — лесов много, но лесников, а главное средств на их работу, нет.
Однако нехватка кадров и средств — не повод для автомобилистов нарушать ограничительные меры. Согласно ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ, штраф от 4000 до 5000 рублей могут выписать и без табличек. И доказать что-либо в суде, когда в регионе введен особый противопожарный режим, вряд ли удастся.
И даже за небольшой костерок, разведенный в нарушении правил пожарной безопасности — не в период действия особого режима — автотуристы могут лишиться от 1500 до 3000 рублей.
Так что если решились выехать на природу, делайте это правильно. Ознакомьтесь с пожарной ситуацией в регионе, куда направляетесь. Если не уверены, что имеете на то право, не разводите костры. А если все же очень хочется шашлыков, то подберите для отдыха на природе специально предназначенное для этого место.