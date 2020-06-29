Как из-за отдыха на автомобиле в лесу можно нарваться на штраф в 5000 рублей

Лето, кажется, удается на славу. Столбик термометра уже пару недель не опускается ниже +25. И многие любители автотуризма потянулись подальше от душных городов — на природу. Запах дыма от костра, песни под гитару, звуки природы, шашлык… — настоящий праздник для уставших от ограничительных мер и безделья горожан. К тому же, отправляясь в поход на машине, отпадает необходимость тащить тяжелые вещи на себе. А значит вместе с собой любимым на природу можно вывезти и половину квартиры — так, для комфорта. Однако позитив может быстро смениться негативом в виде солидного штрафа.

Все мы привыкли, что в России, если есть даже намек на колею, ехать можно, практически, в любом направлении. С одной стороны это хорошо — приключения можно найти на первом же проселке. С другой — от наплевательского отношения людей в целом и автомобилистов в частности страдает природа.

Пожары возникают не только из-за оставленного костра, но и из-за выброшенного окурка, и даже от автомобиля простоявшего с работающим двигателем — сухая трава легко воспламеняется от раскаленного глушителя автомобиля.

После активно отдохнувших автотуристов, как правило, в лесу остаются кучи мусора (действительно, ну не везти же все это обратно домой), но что еще хуже — костры. А дальше пожар, в котором гибнут редкие виды растений и животных. А ведь и без того островков живой природы становится все меньше.