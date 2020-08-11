Велосипедом по ПДД: почему на граждан на великах нет управы

Напомним, что в этот раз на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 43/40 по Мосфильмовской улице произошло ДТП с участием двухколесногого транспорта. На пешеходном переходе велосипедист буквально лоб в лоб столкнулся с автомобилем, двигавшемся в своей полосе со скоростью потока. Судя по видео, отчаянный велолюбитель серьезно не пострадал, однако в соцсетях разгорелась дискуссия о том, что стало причиной аварии и нужно ли велосипедистам спешиваться на нерегулируемом пешеходном переходе.

– На это вопрос нет однозначного ответа, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» московский велолюбитель Игорь Модин. — На регулируемых перекрестках и переходах со светофором это как правило не нужно. Другое дело, когда речь идет о нерегулируемом переходе на многополосной дороге. Которых, к слову, нет почти нигде в мире. В европейских странах такие дороги обычно оборудованы светофорами, поэтому по ним совершенно легитимно можно переезжать переход не спешиваясь. У нас же необходимость этого закрепленного в ПДД анахронизма продиктована суровыми местными реалиями…