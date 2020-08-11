Велосипедом по ПДД: почему на граждан на великах нет управы

Напомним, что в этот раз на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 43/40 по Мосфильмовской улице произошло ДТП с участием двухколесногого транспорта. На пешеходном переходе велосипедист буквально лоб в лоб столкнулся с автомобилем, двигавшемся в своей полосе со скоростью потока. Судя по видео, отчаянный велолюбитель серьезно не пострадал, однако в соцсетях разгорелась дискуссия о том, что стало причиной аварии и нужно ли велосипедистам спешиваться на нерегулируемом пешеходном переходе.
– На это вопрос нет однозначного ответа, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» московский велолюбитель Игорь Модин. — На регулируемых перекрестках и переходах со светофором это как правило не нужно. Другое дело, когда речь идет о нерегулируемом переходе на многополосной дороге. Которых, к слову, нет почти нигде в мире. В европейских странах такие дороги обычно оборудованы светофорами, поэтому по ним совершенно легитимно можно переезжать переход не спешиваясь. У нас же необходимость этого закрепленного в ПДД анахронизма продиктована суровыми местными реалиями…
– Я бы обратил внимание сразу на несколько моментов, которые ввели водителя в заблуждение, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» аварию координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Пешеход, который изначально переходил дорогу, убежал за автобус, который закрывал обзор водителю, что создало ложное впечатление, что автобус стоит, чтобы окончательно пропустить переходящего дорогу человека. Велосипедист выехал на переход со скоростью, которая превышает скорость пешехода. Если бы он спешился, то ничего бы не произошло. Водитель первого автомобиля проехал бы, а водитель автомобиля, который следовал за ним, остановился бы и пропустил велосипедиста. — И да, на этом месте, конечно же, должен быть светофор с вызывной кнопкой. Если бы машинам горел красный, то все остановились и ничего не произошло. Еще как вариант — лежачий полицейский на 30 км/ч перед «зеброй». Но и искусственная дорожная неровность не панацея от подобных ДТП…
В комментариях к видео некоторые автомобилисты высказались еще жестче: вполне здравое «Правило трех Д» (дай дорогу дураку) превратили в «дорогу дуракам». Водителю приходится учитывать всякое — в том числе и идиотское поведение других людей. Но превращать это в обязанность и заставлять нормальных людей подстраиваться под идиотов. С чего вдруг?
Напомним, что в Москве, по данным ГИБДД, за 7 месяцев этого года произошло 165 ДТП с участием велосипедистов. Из них 2 человека погибли и еще 165 были ранены. Это немного больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 134 ДТП, в которых 3 участника аварий погибли и 94 были ранены. За весь 2019 год с участием велолюбителей произошло 239 аварий, в которых 4 человека погибли и 237 получили ранения.