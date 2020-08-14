Для автохулиганов готовят новый штраф

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей депутат Елена Вторыгина выступила с инициативой подправить КоАП РФ в части ответственности за мелкое хулиганство. В том числе, и с использованием авто.
Вдохновил депутатку на законотворческий порыв обошедший «интернеты» видеоролик, снятый «мажором» из Владивостока. В нем он запечатлел, как окатывает пешеходов потоками грязной воды, летящих из-под колес его Lexus, комментируя происходящее словами: «Бесплатная мойка…». Портал «АвтоВзгляд» в свое время освещал этот инцидент.
Первоначально ролик появился в Instagram-канале некого молодого человека по имени Александр. Там же постоянно фигурирует белый Lexus GX470 госномер У067ВК 125. В соцсетях пишут, что юноша — сын высокопоставленного сотрудника местной прокуратуры и не стесняется выкладывать в Сеть фото- и видео своих антиобщественных выходок.
После того памятного «душа» для прохожих местный суд оштрафовал «милого юношу» на 80 000 рублей. Но не за сам мерзкий поступок, а по ч. 3 ст. 20.1 КоАП — за «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство».
Г-жа Вторыгина обратила внимание, что этот папенькин сыночек уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей в связи со своими хулиганскими выходками, однако никаких негативных последствий со стороны закона ему подобные рецидивы не принесли. В связи с этим, депутат решила подправить статью КоАП, карающую за мелкое хулиганство так, чтобы за повторные проступки наказание было сильнее.
— Мы предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект уже начали готовить с коллегами-юристами. Считаю, что нужно внести изменения в ст. 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство», — сообщила г-жа Вторыгина РИА Новости.