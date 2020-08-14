Для автохулиганов готовят новый штраф

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей депутат Елена Вторыгина выступила с инициативой подправить КоАП РФ в части ответственности за мелкое хулиганство. В том числе, и с использованием авто.

Вдохновил депутатку на законотворческий порыв обошедший «интернеты» видеоролик, снятый «мажором» из Владивостока. В нем он запечатлел, как окатывает пешеходов потоками грязной воды, летящих из-под колес его Lexus, комментируя происходящее словами: «Бесплатная мойка…». Портал «АвтоВзгляд» в свое время освещал этот инцидент.

Первоначально ролик появился в Instagram-канале некого молодого человека по имени Александр. Там же постоянно фигурирует белый Lexus GX470 госномер У067ВК 125. В соцсетях пишут, что юноша — сын высокопоставленного сотрудника местной прокуратуры и не стесняется выкладывать в Сеть фото- и видео своих антиобщественных выходок.