Таксисты бьют наверняка: названы основные причины аварийности «извозчиков»

Несмотря на общее снижение количества ДТП с участием такси на 6,5%, по сравнению с 2019 годом (что объясняется не повышением качества работы сервиса, а сокращением числа поездок в период самоизоляции), значительно — более чем на 80%, увеличилась смертность в дорожных авариях с участием «шашечек». Причинами ДТП в 27% случаев стали нарушения правил проезда пешеходных переходов, в 18% — не правильный выбор дистанции и еще в таком же процентном соотношении — несоответствие скорости условиям движения, в 15% — нарушение правил перестроения, в 9% — движение на запрещающий сигнал светофора и еще в 12% — по иным причинам, например, таким как наезд на препятствие, столкновение с велосипедистом, съезд с дороги и прочее.

По мнению заместителя начальника ГУ ОБДД МВД России Николая Шеюхина, одной из причин аварийности в такси является несоблюдение таксопарками требований о предрейсовом медицинском осмотре водителей, а также поведение агрегаторов, предоставляющих водителям доступ к рабочим аккаунтам в течение 16 часов. Это подтверждается и статистикой, собранной Департаментом транспорта города Москвы, согласно которой 57% водителей работают более 12 часов в день, а 65% таксистов сообщают о том, что имеют менее 5 выходных в месяц.

Неудивительно, что при таком напряженном графике, который за последние 9 лет был обусловлен еще и снижением уровня доходов водителей, находящиеся за рулем бедолаги не только засыпают, собирая все городские столбы и подвергая риску свои и чужие жизни, но и получают все более возрастающее количество жалоб на свою работу.