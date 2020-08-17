Таксисты бьют наверняка: названы основные причины аварийности «извозчиков»

Несмотря на общее снижение количества ДТП с участием такси на 6,5%, по сравнению с 2019 годом (что объясняется не повышением качества работы сервиса, а сокращением числа поездок в период самоизоляции), значительно — более чем на 80%, увеличилась смертность в дорожных авариях с участием «шашечек». Причинами ДТП в 27% случаев стали нарушения правил проезда пешеходных переходов, в 18% — не правильный выбор дистанции и еще в таком же процентном соотношении — несоответствие скорости условиям движения, в 15% — нарушение правил перестроения, в 9% — движение на запрещающий сигнал светофора и еще в 12% — по иным причинам, например, таким как наезд на препятствие, столкновение с велосипедистом, съезд с дороги и прочее.
По мнению заместителя начальника ГУ ОБДД МВД России Николая Шеюхина, одной из причин аварийности в такси является несоблюдение таксопарками требований о предрейсовом медицинском осмотре водителей, а также поведение агрегаторов, предоставляющих водителям доступ к рабочим аккаунтам в течение 16 часов. Это подтверждается и статистикой, собранной Департаментом транспорта города Москвы, согласно которой 57% водителей работают более 12 часов в день, а 65% таксистов сообщают о том, что имеют менее 5 выходных в месяц.
Неудивительно, что при таком напряженном графике, который за последние 9 лет был обусловлен еще и снижением уровня доходов водителей, находящиеся за рулем бедолаги не только засыпают, собирая все городские столбы и подвергая риску свои и чужие жизни, но и получают все более возрастающее количество жалоб на свою работу.
Кроме аварий, участниками которых становились пользователи сервиса, пассажиры часто жаловались на грубое поведение водителей и незнание ими города. Немало претензий поступает от горожан и по поводу припаркованных такси во дворах. Что неудивительно, учитывая возрастающий парковочный дефицит в городе и число легковых такси в Москве и Московской области. А оно на сегодня, по данным, которые привел заместитель руководителя Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин, составляет 141 195 автомобилей, из которых 52 953 зарегистрировано в столице.
И все водители этих авто вынуждены мыкаться в поисках места для парковки и остановки, стараясь не поймать штраф и пахать в 5 раз больше, чем в 2010 году, по сравнению с которым их доход сократился на 22—49 процентов. Не желая тратить нервы, многие профессионалы просто уходят с рынка, поэтому за рулем желтых машинок мы все чаще видим мигрантов и маргиналов, готовых работать буквально за еду.
По мнению руководителя центра компетенций АНО «Международный Евразийский форум 'Такси» Станислава Швагеруса, уровень безопасности дорожного движения прямо пропорционален уровню организации рынка автотранспортных услуг. Который можно повысить с помощью введения цифрового контроля за водителями.
- Для ведения цифровых профилей водителей-профессионалов нам всего лишь нужны такие привычные для граждан России государственные проекты, как госуслуги, Единая биометрическая система, региональные информационные системы и информационные ресурсы Госавтоинспекции, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — В таких профилях можно будет отслеживать историю вождения конкретного человека, его водительский опыт, а также видеть статистику его нарушений и участия в ДТП. При помощи этой системы будет легко отслеживать и пресекать переработки таксистов. Но для ее запуска необходимо принять постановление правительства Москвы, обязывающее агрегаторов передавать заказы таксистам только через электронный шлюз, а не напрямую.
И работы по внедрению цифрового профиля для таксистов, (а в перспективе и для водителей всех транспортных средств в целом) идут полным ходом. Так, Дмитрий Пронин сообщил о том, что по планам столичных властей в ноябре-декабре этого года будет запущена информационная система КИС «Арт», которая позволит создавать и подтверждать цифровой профиль водителя такси, а также вести сквозной учет и контроль выхода таксистов на линию.
Запустить в 2021 году на портале госуслуг цифровой профиль водителя, через который компании смогут в онлайн-режиме отслеживать наличие штрафов за нарушение ПДД и статус водительских прав у нанимаемых и нанятых водителей, собирается и ГИБДД. Также по планам Минтранса в 2020–2021 годах будет введена система электронных путевых листов, с помощью которых также можно отслеживать режим труда водителей.
Насколько эффективными окажутся все эти меры для повышения безопасности поездок и станут ли цифровые профили тем самым инструментом, с помощью которого удастся призвать к порядку измотанных водителей и наживающихся на них агрегаторов — скоро узнаем.
Хотелось бы только надеяться — не на собственном негативном опыте, который, к сожалению, бывает совсем не редким у пассажиров, пользующихся этим видом городского транспорта.