Китайское качество: конкурент «Яндекс. Такси» из КНР обрушит цены на поездки и их безопасность

Служба такси DiDi Chuxing в 2016 году наделала немало шума, получив от Apple миллиард долларов инвестиций, выкупив на эти деньги китайское подразделение Uber, и став в итоге монополистом местного рынка (99% рынка такси и 80% рынка частного извоза). Услугами сервиса пользуются 450 млн. жителей. Еще 100 млн. пассажиров дают «таксомоторному монстру» другие страны. И вот этот мега-агрегатор приходит в Россию.

Где при всей доступности и массовости сервисов такси к ним имеется множество претензий как со стороны водителей, так и со стороны пользователей. Агрегаторы рассказывают о новых функциях и услугах, водители такси жалуются на низкие тарифы и тяжелые условия работы, правозащитники, объединения такси и профсоюзы требуют повышения «ответственности агрегаторов» в деле обеспечения безопасности перевозок.

ДЕШЕВО, НО НЕ СЕРДИТО

Компания «ООО Диди Мобилити Рус» уже зарегистрирована в России и проводит набор новых водителей для своей службы. Зарезервированы 10 млрд. руб. на «маркетинговое продвижение», что на языке агрегаторов означает на первых порах доплаты водителям за низкие тарифы и бесплатные промокоды будущим пассажирам.