Забастовки автозаводов Беларуси могут повредить российский ядерный щит

Уже сейчас ясно-понятно, что чуть ли не единственным действенным орудием антилукашенковских сил могут стать отнюдь не уличные шествия, в ходе которых участники рискуют получить дубинкой по голове или помереть от попадания из совершенно нелетального «ствола».
Наибольшую головную боль существующей сейчас в Беларуси власти может создать только массовое экономическое противодействие граждан, а именно забастовки. Такой сценарий развития событий (пока что гипотетический), обязательно аукнется и в России.
КОЛЕСИКИ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ БОМБЫ
Рассмотрим в качестве иллюстрации белорусский автопром, поскольку он сильнее всего «завязан» на отечественный рынок. «На Россию» работают несколько крупнейших автопроизводителей Беларуси.
Прежде всего, следует упомянуть предприятие, практически на 100% ориентированное на нас. Это «Минский завод колесных тягачей», МЗКТ. Его рабочие, как известно, тоже позволили себе немножечко забастовки.
У этой организации своя специфика: она почти полностью обеспечивает российскую армию большими машинами, которые перевозят ракетные комплексы разных видов — от межконтинентальных гигантов до зенитных С-300, с-400, С-500 и прочих. А еще тягачи для тяжелых танковых прицепов — чтобы перемещать бронетехнику по дорогам общего пользования.
На данный момент заменить белорусские транспортные средства этого типа российской армии, прямо скажем, нечем. Некоторое время назад в СМИ проскакивали сообщения, что на КамАЗе разрабатывают некую альтернативу минским тягачам. Но, судя по всему, без особого успеха.
Скорее всего, текущие белорусские события подстегнут российский ВПК в этом направлении. Мало ли до какого «майдана» допротестуется «братский белорусский народ»…
ИЗ МИНСКА В КАРЬЕР
Что касается, пожалуй, наиболее известного широкой публике «Белорусского автомобильного завода» (БелАЗ), выпускающего знаменитые карьерные самосвалы, то его продукция занимает более 50% нашего рынка.
Если БелАЗ полностью остановит производство на существенный срок — полгода-год, отечественная горнодобывающая промышленность, разумеется, ощутит на себе прекращение поставок карьерных самосвалов из Беларуси.
Но ничего критичного для наших добытчиков полезных ископаемых не случится. «Упавшее знамя» с восторгом и в кратчайшие сроки подхватят злейшие конкуренты белорусов — Komatsu и Caterpillar.
МАЗ, ДАВАЙ, ДО СВИДАНЬЯ!
Еще один белорусский автопроизводитель, «Минский автозавод» (МАЗ) также мелькал в новостных лентах забастовочной тематики после выборов в Беларуси.
Да, его грузовики поставляются в Россию. Но их настолько мало, что наш рынок просто не заметит даже полного и окончательного закрытия предприятия в Минске.
Ведь доля МАЗов в структуре продаж грузовиков в России не велика и сокращается вне зависимости от какой-бы то ни было политики, COVID или экономических кризисов.
Достаточно вспомнить, что в 2018-ом МАЗ имел 5,1% продаж на нашем рынке, в 2019-ом уже 4,7%, а в нынешнем — дай Бог, чтобы не опустился ниже 4%.
МЕЧТА ТРАКТОРИСТА
Часть коллектива «Минского тракторного завода» тоже отметилась в забастовочном движении. Последствия по-настоящему длительной забастовки этого предприятия, если до нее дойдет, мы, безусловно, ощутим.
Как-никак 45% российского рынка тракторов приходится на выпускаемые там «Беларусы».
Но тот день, когда их перестанут поставлять в Россию, автоматически превратится в праздничный на ростовском «Россельмаше», чебоксарском «Агромаше», питерских «Кировце» и «Балтийце»,челнинском КАМТЗ и еще как минимум пяти российских предприятиях, выпускающих трактора.
Они моментально займут освободившуюся рыночную нишу.
КИТАЙСКИЙ ОТВЕТ
Характерно, что ничего не слышно о забастовках на практически единственном в Беларуси предприятии, выпускающем легковушки — белорусско-китайском СП «Белджи». Тут собирают машины бренда Geely.
Судя по всему, китайцы превентивно провели с коллективом соответствующую разъяснительную работу. В духе: не хочешь работать — катись на все четыре стороны, бастуй сколько хочешь, но предварительно не забудь уволиться.
Так что за поставки из Беларуси китайских кроссоверов Geely можно не переживать.
Да и вообще, исчезновения белорусской техники с российского рынка опасаться не стоит. Скорее всего десятки тысяч белорусских рабочих и специалистов, занятых в национальном автопроме прекрасно понимают: серьезная забастовка обернется моментальным вылетом с российского рынка сбыта.
Что означает закрытие предприятий и потерю работы. К такому результату политической борьбы обычно мало кто из простых людей готов.