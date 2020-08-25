Забастовки автозаводов Беларуси могут повредить российский ядерный щит

КОЛЕСИКИ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ БОМБЫ

Рассмотрим в качестве иллюстрации белорусский автопром, поскольку он сильнее всего «завязан» на отечественный рынок. «На Россию» работают несколько крупнейших автопроизводителей Беларуси.

Прежде всего, следует упомянуть предприятие, практически на 100% ориентированное на нас. Это «Минский завод колесных тягачей», МЗКТ. Его рабочие, как известно, тоже позволили себе немножечко забастовки.

У этой организации своя специфика: она почти полностью обеспечивает российскую армию большими машинами, которые перевозят ракетные комплексы разных видов — от межконтинентальных гигантов до зенитных С-300, с-400, С-500 и прочих. А еще тягачи для тяжелых танковых прицепов — чтобы перемещать бронетехнику по дорогам общего пользования.

На данный момент заменить белорусские транспортные средства этого типа российской армии, прямо скажем, нечем. Некоторое время назад в СМИ проскакивали сообщения, что на КамАЗе разрабатывают некую альтернативу минским тягачам. Но, судя по всему, без особого успеха.

Скорее всего, текущие белорусские события подстегнут российский ВПК в этом направлении. Мало ли до какого «майдана» допротестуется «братский белорусский народ»…