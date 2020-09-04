Такси выезжает из кризиса: спрос на услуги вырос на 25%

Так, к примеру, спрос на такси «Ситимобил» вырос на 25%, если сравнивать показатели августа и марта, когда пандемия только-только «приехала» в Россию. А проводя параллель с прошлогодними значениями — то есть, с последним летним месяцем 2019-го — можно увидеть, что количество заказов увеличилось в 4,3 раза.

Интересно, что после коронавируса поездки стали длиннее. Если раньше пассажиры пользовались такси, чтобы добраться от дома до остановок общественного транспорта, то теперь они следуют до пункта конечного назначения — все ради того, чтобы минимизировать социальные контакты.

Кроме того, отмечают перевозчики, все чаще пассажиры выбирают такси повышенного класса. Добавим, что в такси продолжают соблюдать меры безопасности: всем водителям выдают маски и антисептики, а автомобили регулярно проходят дезинфекцию.