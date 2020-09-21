Власти предложили москвичам сдавать личные машины в каршеринг

Официально предложение г-на Ликсутова называется «Развитие цифровых сервисов в Московском транспорте». Помимо рассказов о создании кучи дептрансовских мобильных приложений и обещаний, что тотальный фейс-контроль в метро скоро встроят даже в турникеты на входе, заместитель мэра сообщил, что его подчиненные всерьез работают над системой «Народный каршеринг».
Речь идет о создании сервиса краткосрочной аренды личных машин. «По статистике, более 90% времени личный автомобиль проводит без движения. Ваша машина сможет заработать вам деньги, а городу — помочь разгрузить дороги», утверждает Максим Ликсутов.
Каким образом стоящая у подъезда многоэтажки машина загружает городские дороги и как она их разгрузит сразу после того, как выкатится со двора — в статье не уточняется. Подобные сервисы, на самом деле, и так существуют. Частным образом. Видимо, ключевой нюанс инициативы в том, что, по словам главы Дептранса, «приложение будет собственностью правительства Москвы, и мы будем внимательно смотреть профили пользователей».
Напомним, что впервые об этой идее упомянул мэр Москвы Сергей Собянин еще в 2018-м году. Уже тогда говорилось о планах создание системы, построенной по принципу «пир-пир», так называемый «p2p-каршеринг», то есть «каршеринг от человека к человеку».
Тогда же сообщалось о разработке соответствующей программно-аппаратной платформы, позволяющей одному гражданину просто и быстро передать свою машину во временное владение другому человеку. Подозреваем, что за минувшие годы привлекательности у проекта не прибавилось.
Прежде всего потому, что для подавляющего большинства автовладельцев сама идея отдать собственное авто кому-то в пользование звучит просто дико. Хотя бы из-за вполне обоснованного предположения, что чужой человек будет ездить на ней безжалостно, «ушатывая» мотор, подвеску и вообще все, что только можно. Такая эксплуатация ведет к необходимости дополнительных дорогостоящих ремонтов, появлению лишних сколов и «царапок» на краске, чужой грязи и выделений в салоне и прочим «прелестям» подобного рода.
А особо ушлый «арендатор» может догадаться демонтировать с «народно-каршеринговой тачки» ту или иную «родную» деталь, заменив ее безымянно-китайской. Кроме того, чтобы машина стала настоящим «каршерингом», ее придется дооснастить целым набором электроники — для отслеживания перемещений и стоянки, дистанционной диагностики техсостояния и прочих параметров.
Не стоит забывать и о страховке. Полис ОСАГО придется делать для неограниченного количества водителей, что обходится, чаще всего, в несколько раз дороже, чем на 1—3-х конкретных драйверов. По-хорошему, каршеринговое авто нужно страховать по КАСКО. Что в случае подержанного транспорта старше 5-и лет становится крайне затратным мероприятием. В общем, со всех сторон — дополнительные проблемы и расходы для автовладельца, которые он постарается заложить в расценки на аренду. Смогут ли они конкурировать с привычным каршерингом?
В общем, овчинка «Народного каршеринга», скорее всего, не будет стоить выделки с точки зрения подавляющего большинства автовладельцев.