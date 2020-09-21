Власти предложили москвичам сдавать личные машины в каршеринг

Официально предложение г-на Ликсутова называется «Развитие цифровых сервисов в Московском транспорте». Помимо рассказов о создании кучи дептрансовских мобильных приложений и обещаний, что тотальный фейс-контроль в метро скоро встроят даже в турникеты на входе, заместитель мэра сообщил, что его подчиненные всерьез работают над системой «Народный каршеринг».

Речь идет о создании сервиса краткосрочной аренды личных машин. «По статистике, более 90% времени личный автомобиль проводит без движения. Ваша машина сможет заработать вам деньги, а городу — помочь разгрузить дороги», утверждает Максим Ликсутов.

Каким образом стоящая у подъезда многоэтажки машина загружает городские дороги и как она их разгрузит сразу после того, как выкатится со двора — в статье не уточняется. Подобные сервисы, на самом деле, и так существуют. Частным образом. Видимо, ключевой нюанс инициативы в том, что, по словам главы Дептранса, «приложение будет собственностью правительства Москвы, и мы будем внимательно смотреть профили пользователей».