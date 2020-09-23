Пьяный сын вице-губернатора Брянской области совершил смертельное ДТП: отпустят или посадят?

Большой общественный интерес эта авария вызвала еще и потому, что находившийся за рулем «Туарега» мужчина оказался сыном вице-губернатора Брянской области Александра Резунова. Из-за непутевого отпрыска папа-чиновник даже отказался от своего кресла.

− В доказательство того, что я точно не будут влиять на ситуацию − пусть правоохранительные органы проводят всю работу по закону, − я принял для себя решение. Я ухожу в отставку, — прокомментировал ситуацию Александо Резунов.

С одной стороны, это правильно, ведь общественность была уверена: дело — замнут, виновника — отмажут, поэтому на теперь уже бывшего вице-губернатора сразу же посыпались многочисленные упреки. Работать с таким общественным прессингом человеку было бы просто невыносимо. С другой — должен ли отец отвечать за поступки сына, которому — на минуточку — 33 года? Наверное, нет.

Но главный вопрос — в наказании. Если Максима Резунова признают виновным, ему по ч. 4 ст. 264 УК РФ грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет. Напомним, что Михаилу Ефремову по этой статье «дали» 8 лет колонии общего режима. Будет ли приговор в отношении брянского мажора столь же суровым?