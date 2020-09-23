Пьяный сын вице-губернатора Брянской области совершил смертельное ДТП: отпустят или посадят?

Эта история начиналась так: в ночь на 18 сентября 33-летний водитель Volkswagen Touareg на одной из улиц Брянска протаранил автомобиль Toyota Will. В результате ДТП водитель «Тойоты» получил серьезные травмы головы, его госпитализировали в больницу, где он позже впал в кому. В минувшее воскресенье автомобилист скончался. Травмы в страшной аварии также получили женщина и ребенок.
Предполагаемый виновник столкновения отказался от медосвидетельствования и, по информации от брянских СМИ, пытался покинуть место ДТП. Суд лишил его прав и оштрафовал на 30 000 рублей. Этим человеком оказался Максим Резунов — госинспектор местного управления Госавтонадзора, по своей должности следивший за международными перевозками. Госинспектором отдела транспортного контроля он служил 8 лет.
Большой общественный интерес эта авария вызвала еще и потому, что находившийся за рулем «Туарега» мужчина оказался сыном вице-губернатора Брянской области Александра Резунова. Из-за непутевого отпрыска папа-чиновник даже отказался от своего кресла.
− В доказательство того, что я точно не будут влиять на ситуацию − пусть правоохранительные органы проводят всю работу по закону, − я принял для себя решение. Я ухожу в отставку, — прокомментировал ситуацию Александо Резунов.
С одной стороны, это правильно, ведь общественность была уверена: дело — замнут, виновника — отмажут, поэтому на теперь уже бывшего вице-губернатора сразу же посыпались многочисленные упреки. Работать с таким общественным прессингом человеку было бы просто невыносимо. С другой — должен ли отец отвечать за поступки сына, которому — на минуточку — 33 года? Наверное, нет.
Но главный вопрос — в наказании. Если Максима Резунова признают виновным, ему по ч. 4 ст. 264 УК РФ грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет. Напомним, что Михаилу Ефремову по этой статье «дали» 8 лет колонии общего режима. Будет ли приговор в отношении брянского мажора столь же суровым?
В принципе, правосудие Брянска отличается достаточной суровостью. Так, осенью прошлого года местный житель ехал со скоростью 149 км/ч, при опасном обгоне выехал на встречную полосу, где протаранил другой автомобиль. Автокатастрофа унесла жизни молодой мамы и двух ее детей. Вину 20-летний водитель признал только в последнем слове на судебном процессе. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.
Еще один пример, когда летней ночью прошлого года пьяный полицейский сбил насмерть ребят 16 и 20 лет. Бывшего сотрудника МВД фемида отправила за решетку на шесть лет, правда, в колонию-поселение. Так что для Максима Резунова пьяные покатушки по родному городу могут стоить очень и очень дорого: видимо, отсидеть человеку, у которого по меркам российской провинции было все, реально придется…