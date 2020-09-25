Могут ли власти вновь ввести коронавирусные пропуска для автомобилистов

На сайте www.sobyanin.ru, который в СМИ почему-то упорно именуют «блогом» мэра Москвы Сергея Собянина, появилась публикация, где сообщается, что уже с 28-го сентября в столице вновь вводятся коронавирусные запреты на передвижение. Пока что — лишь для жителей старше старше 65 лет и людей с хроническими «болячками». Им предписывается без особой необходимости не выходить из дома. Тем из них, кто работает, предлагается перейти на «удаленку» или взять отпуск.

Руководителям предприятий также «посоветовали» перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы. Параллельно, всех пользователей общественного транспорта заставят поголовно носить маски и перчатки проверками и штрафами.

Любопытно, что корреспондент портала «АвтоВзгляд» уже сегодня утром услышал от кассира ближайшего к дому магазина, что с завтрашнего дня, то есть с 26-го сентября, за два дня до «часа Ч», назначенного мэром, в этой торговой точке обслуживать посетителей без масок больше не станут. Таких строгостей, надо сказать, в этом сетевом магазине не наблюдалось даже во время пика массового «коронавирусного психоза», имевшего место прошедшей весной.