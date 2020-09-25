Могут ли власти вновь ввести коронавирусные пропуска для автомобилистов

На сайте www.sobyanin.ru, который в СМИ почему-то упорно именуют «блогом» мэра Москвы Сергея Собянина, появилась публикация, где сообщается, что уже с 28-го сентября в столице вновь вводятся коронавирусные запреты на передвижение. Пока что — лишь для жителей старше старше 65 лет и людей с хроническими «болячками». Им предписывается без особой необходимости не выходить из дома. Тем из них, кто работает, предлагается перейти на «удаленку» или взять отпуск.
Руководителям предприятий также «посоветовали» перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы. Параллельно, всех пользователей общественного транспорта заставят поголовно носить маски и перчатки проверками и штрафами.
Любопытно, что корреспондент портала «АвтоВзгляд» уже сегодня утром услышал от кассира ближайшего к дому магазина, что с завтрашнего дня, то есть с 26-го сентября, за два дня до «часа Ч», назначенного мэром, в этой торговой точке обслуживать посетителей без масок больше не станут. Таких строгостей, надо сказать, в этом сетевом магазине не наблюдалось даже во время пика массового «коронавирусного психоза», имевшего место прошедшей весной.
Надо полагать, власти перепугались цифр статистики, сообщившей им о примерно 1500 выявленных за последние сутки больных COVID-19 в Москве. Все мы прекрасно помним, что в прошлый раз, в марте-апреле, зуд в духе «надо-же-что-то-делать!» заставил их точно так же сначала запретить старикам выходить из дома.
Позже они открыли для себя, что вирус указами и запретами, увы, не лечится. Загнать болезнь «под плинтус» смогла лишь перспектива голосования по поправкам в конституцию и парад Победы. А до того момента чиновничий синдром «надо что-то делать, а то руководство страны спросит за бездеятельность!» не отпускал и заставлял городские власти идти по накатанному репрессивному пути запретов всего и вся для горожан.
Так что теперь, по уже отработанному сценарию, и до возврата цифровых пропусков со штрафами за их отсутствие дело опять вполне может дойти. По крайней мере, в редакции портала «АвтоВзгляд» этому никто не удивится.
Единственный лучик надежды избежать очередного «локдауна» зиждется на робкой надежде, что хотя бы некоторые «ответственные пиджаки» в высоких кабинетах осознают: еще один противоестественный период «всем сидеть по норам и бояться!» экономика страны может и не пережить.
И последующая за этим уже по-настоящему массовая безработица вполне в состоянии привести к реальному социальному взрыву, по сравнению с которым белорусские события покажутся не страшней хлопушки с конфетти на утреннике в детском саду.