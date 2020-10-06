Москва вплотную подошла к введению коронавирусных пропусков для автовладельцев

6 октября власти Москвы объявили о достижении сразу двух неприятных показателях в коронавирусной сфере.

— Сегодня у нас зафиксировано два негативных антирекорда. Были выявлены 4000 новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально — за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1 000 людей с COVID в больницы, — сообщила заммэра горда Анастасия Ракова.

Парадокс момента в том, что власти считают текущую ситуацию вполне управляемой и пока изо всех сил открещиваются от планов повторить весеннее «закрытие» города на коронавирусный карантин со всеми сопутствующими «прелестями» вроде «цифровых пропусков» для всех и вся, штрафов с камер автоматической фиксации для автомобилистов, посмевших выехать на улицу без оформления такого «аусвайса», и прочего.

Для более четкого понимания этого факта и пущего удивления напомним, что президент Путин объявил весной о начале нерабочих дней ( фактически о старте карантина) при заболеваемости COVID-19 в Москве на уровне всего лишь 400 человек в день. То есть при в 10 (десять!) раз меньшем распространении заразы! А 4000 заболевших в сутки как сейчас фиксировалось в начале майских каникул, то есть уже в самый разгар «ковидного безделья».