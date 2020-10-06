Москва вплотную подошла к введению коронавирусных пропусков для автовладельцев

6 октября власти Москвы объявили о достижении сразу двух неприятных показателях в коронавирусной сфере.
— Сегодня у нас зафиксировано два негативных антирекорда. Были выявлены 4000 новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально — за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1 000 людей с COVID в больницы, — сообщила заммэра горда Анастасия Ракова.
Парадокс момента в том, что власти считают текущую ситуацию вполне управляемой и пока изо всех сил открещиваются от планов повторить весеннее «закрытие» города на коронавирусный карантин со всеми сопутствующими «прелестями» вроде «цифровых пропусков» для всех и вся, штрафов с камер автоматической фиксации для автомобилистов, посмевших выехать на улицу без оформления такого «аусвайса», и прочего.
Для более четкого понимания этого факта и пущего удивления напомним, что президент Путин объявил весной о начале нерабочих дней ( фактически о старте карантина) при заболеваемости COVID-19 в Москве на уровне всего лишь 400 человек в день. То есть при в 10 (десять!) раз меньшем распространении заразы! А 4000 заболевших в сутки как сейчас фиксировалось в начале майских каникул, то есть уже в самый разгар «ковидного безделья».
Помните, как тогда из каждого утюга неслись пугающе-траурные прогнозы экспертов и чиновников, а соцсети пухли от апокалиптических комментариев доморощенных специалистов в области вирусологии, иммунологии и организации здравоохранения? Зато сейчас в медийном пространстве все более менее спокойно.
Народ, в массе своей, теперь боится не коронавируса, а нового карантина с тотальной удаленкой и цифровых пропусков. Рассматривая ситуацию объективно, мы видим, что за последние две недели заболеваемость «короной» в городе, если, конечно, верить официальной статистике, подскочила с «фонового» летнего уровня до 4000-ной отметки гораздо быстрее, нежели весной.
И до повторения абсолютного рекорда, до 6700 выявленных заболевших COVID-19 в сутки в мае, городу потребуется сейчас дней пять, не больше. Вряд ли об этом не догадываются всевозможные чиновники. Но никаких «предварительных ласк», предшествующих возвращению ненавистных населению столицы «цифровых аусвайсов» (в виде нагнетания COVID-истерии в СМИ), со стороны властей пока не ощущается. Опираясь на вышеизложенные факты, можно рассчитывать на один из следующих вариантов развития событий.
Первый заключается в том, что чиновники, видимо, настолько уверены в послушании «стада» горожан, что не опасаются никаких проблем и массового возмущения в случае внезапного возврата к цифровым пропускам. Введение которого тайком запланировано, ну скажем, уже на 12-е октября.
Второй сценарий представляется более разумным. Согласно ему, практически открытая паника перед лицом непонятного коронавируса и сопутствующее ей «ковидло» в мозгах «ответственных пиджаков» сейчас отсутствуют. К «короне» они привыкли, осознав, что это отнюдь не столь заразная штука как, например, грипп, от которого в столице страдает, в среднем, по 2,5 млн человек каждый сезон. Медики научились разбираться с COVID. Стационаров коронавирусных понаоткрывали.
То есть появилась возможность просто переболеть этот вирус всем городом, пойдя практически по скандинавской методике: без закрытия экономики, только через усиленную санитарию и маски. К какому сценарию склоняется чаша весов, на данный момент пока не ясно. Все решится в ближайшую неделю…