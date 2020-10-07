Почему на АЗС крайне опасно заправлять автомобиль без перчаток

Этой осенью у нас случилось очередное обострение масочно-перчаточного режима в общественных местах — в связи с тем, что коронавирус посмел вновь поднять голову. Некоторые торговые точки теперь даже не обслуживают людей без масок. Но на отсутствие защитных перчаток на руках покупателей практически везде смотрят сквозь пальцы.

Во-первых, COVID-19 сквозь кожу не проникает, а во-вторых человек, чаще всего, берет товар с полки и уносит его с собой — передать кому-то другому вирус таким образом маловероятно. Но покупка топлива на АЗС — дело совершенно иное. Хотя, казалось бы, тут речь идет о приобретении непродовольственных товаров и по поводу наличия перчаток можно вообще не напрягаться. Это — серьезное заблуждение.

Дело в том, что за заправочный пистолет, вставляя/вынимая его из горловины бака своей машины, поочередно хватаются абсолютно все водители, пользующиеся конкретной колонкой. Они же точно так же контактируют с ручкой двери помещения АЗС.

Таким образом, если среди ее клиентов окажется хотя бы один носитель какой-нибудь заразы, в том числе коронавируса, он успешно передаст его всем коллегам, кто посетит бензоколонку после него. Не смотря даже на то, что поголовно все, включая вирусоносителя, будут дисциплинированно носить медицинские маски.