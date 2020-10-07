Почему на АЗС крайне опасно заправлять автомобиль без перчаток

Этой осенью у нас случилось очередное обострение масочно-перчаточного режима в общественных местах — в связи с тем, что коронавирус посмел вновь поднять голову. Некоторые торговые точки теперь даже не обслуживают людей без масок. Но на отсутствие защитных перчаток на руках покупателей практически везде смотрят сквозь пальцы.
Во-первых, COVID-19 сквозь кожу не проникает, а во-вторых человек, чаще всего, берет товар с полки и уносит его с собой — передать кому-то другому вирус таким образом маловероятно. Но покупка топлива на АЗС — дело совершенно иное. Хотя, казалось бы, тут речь идет о приобретении непродовольственных товаров и по поводу наличия перчаток можно вообще не напрягаться. Это — серьезное заблуждение.
Дело в том, что за заправочный пистолет, вставляя/вынимая его из горловины бака своей машины, поочередно хватаются абсолютно все водители, пользующиеся конкретной колонкой. Они же точно так же контактируют с ручкой двери помещения АЗС.
Таким образом, если среди ее клиентов окажется хотя бы один носитель какой-нибудь заразы, в том числе коронавируса, он успешно передаст его всем коллегам, кто посетит бензоколонку после него. Не смотря даже на то, что поголовно все, включая вирусоносителя, будут дисциплинированно носить медицинские маски.
Неприятность заключается еще и в том, что каждый водитель, ухватившийся в процессе заправки голой рукой за «пистолет» или дверь, потом отнесет микробов и вирусы к себе в машину, рассадив ее на ее дверные ручки, рулевое колесо, рычаг КП, ремень, интерфейс мультимедийной системы и прочего.
На металле и пластике, как известно, коронавирус живет по несколько суток. Так что заражение после очередного посещения АЗС практически гарантированно: рано или поздно водитель почешет нос, протрет глаз или закурит за рулем, угнездив вирус на свою слизистую…
Хотя избежать этого проще простого. Достаточно взять за правило каждый раз, когда приезжаешь на заправку, надевать хотя бы на одну руку одноразовую полиэтиленовую или латексную перчатку. Именно этой конечностью мы будем манипулироват «пистолетом», открывать двери и набирать пин-код при оплате топлива с помощью банковской карточки. По окончании заправки, не прикасаясь к дверям и лючку бензобака своей машины, аккуратненько снимаем использованную перчатку и выкидываем в урну.
Таким образом мы на корню решаем проблему возможного контактного заражения не только COVID-19, но и почти любым ОРВ. А еще коньюктивитом, кишечными инфекциями, гепатитом А и букетом прочих «болезней грязных рук».