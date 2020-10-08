Коронавирусные пропуска: к чему готовиться автовладельцам

Спокойствие автомобилистов Москвы сейчас, по понятным причинам, зависит исключительно от цифр медицинской статистики. А она такова, что после внушительного скачка числа выявленных больных коронавирусом в городе пару дней назад, сейчас темпы прироста их количества снизились.

Так, за прошедшие сутки в столице выявили 3323 новых заболевших — всего лишь на несколько процентов больше, чем днем ранее. И на много меньше, чем было объявлено 6-го октября. Тогда нам сообщили более чем о 4000 больных. Нынешний же уровень практически совпадает с показателем заболевших «короной» в городе 4-го октября.

Как же медицинская цифирь отразится на автомобилистах? Самым прямым образом. Городские власти, вводя для них те или иные запреты и ограничения на передвижения по городу, ссылаются именно на эти данные. Исключительно «благодаря» им они уже отправили сидеть по домам пенсионеров с диабетиками, удлинили школьные каникулы и уже практически официально объявили о переводе детей на удаленное обучение после окончания этого вынужденного отдыха.

Что практически равнозначно фактическому переводу на «удаленку» их родителей. Куча проблем, возникающих в связи с этим у миллионов московских семей, как обычно, «шерифа не колышут»…