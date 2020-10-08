Коронавирусные пропуска: к чему готовиться автовладельцам

Спокойствие автомобилистов Москвы сейчас, по понятным причинам, зависит исключительно от цифр медицинской статистики. А она такова, что после внушительного скачка числа выявленных больных коронавирусом в городе пару дней назад, сейчас темпы прироста их количества снизились.
Так, за прошедшие сутки в столице выявили 3323 новых заболевших — всего лишь на несколько процентов больше, чем днем ранее. И на много меньше, чем было объявлено 6-го октября. Тогда нам сообщили более чем о 4000 больных. Нынешний же уровень практически совпадает с показателем заболевших «короной» в городе 4-го октября.
Как же медицинская цифирь отразится на автомобилистах? Самым прямым образом. Городские власти, вводя для них те или иные запреты и ограничения на передвижения по городу, ссылаются именно на эти данные. Исключительно «благодаря» им они уже отправили сидеть по домам пенсионеров с диабетиками, удлинили школьные каникулы и уже практически официально объявили о переводе детей на удаленное обучение после окончания этого вынужденного отдыха.
Что практически равнозначно фактическому переводу на «удаленку» их родителей. Куча проблем, возникающих в связи с этим у миллионов московских семей, как обычно, «шерифа не колышут»…
Взрывной рост зараженных свыше 4000 в день, по мнению чиновников гораздо важней бытового бешенства по поводу возврата к дистанционному обучению в школах у нескольких миллионов московских жителей. Имея железобетонный аргумент в виде многотысячных заболевших, они могут и цифровые пропуска вернуть для всех и вся, включая автовладельцев, и почти поголовно, кроме работников экстренных служб, отправить горожан на карантинное сидение по квартирам…
Но возврат к околотрехтысячным показателям и медленному их росту (в пределах нескольких процентов в день) дает робкую надежду на то, что паника перед «ужасной короной» в головах власть придержащих все-таки будет обуздана голосом здравого смысла, говорящим, что защищать и лечить следует конкретно больных и уязвимых перед болезнью. А не сажать, фактически, под домашний арест население многомиллионного города в надежде, что эта мера поможет. Как оно на самом деле обернется, пока предсказывать рано. Все зависит от того, какая именно коронавирусная статистика будет публиковаться в ближайшую неделю.