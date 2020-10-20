Российским судам предложили пересмотреть взгляд на ценность жизни и здоровья граждан

Основная трудность, с которой сейчас сталкиваются пострадавшие в ДТП пассажиры такси заключается в том, что после аварии они, по сути, остаются один на один с неплатежеспособным физлицом, оказываясь выведенными из-под действия закона о защите прав потребителя. Причина тому — фактическая ликвидация трудовых отношений в такси и нежелание агрегаторов нести ответственность перед пассажиром.
Выступавшая от лица тех, кто попал в ДТП в машинах с шашечками на боку — правозащитник из движения «Синие ведерки» Елена Гращенкова напомнила, что на текущий момент у пассажира есть обширный перечень прав, которые надежно защищены гражданским кодексом и гарантируются Конституцией РФ.
– Представьте себе любого человека, попавшего в аварию и получившего травмы, не позволяющие ему продолжать работать. Например, это хирург с зарплатой в 100 000 рублей. Он попал в ДТП на такси и повредил руки. Теперь у него 100% утрата профессиональной трудоспособности. В идеальном мире (и в практике ряда стран), ответственный за перевозку будет обязан выплачивать этому хирургу ежемесячное содержание в размере 100 000 ₽ пожизненно, с индексацией на инфляцию. Либо, чтобы не нести это бремя всю жизнь, стороны могут договориться о единовременной выплате в размере 30 млн. рублей.
В нашей же реальности суды строят свои вердикты в отношении ответственности организаторов перевозки именно на наличии или отсутствии трудового договора с причинителем вреда. Есть трудовой договор — возникает солидарная ответственность с организатором поездки. Нет — иди ищи ветра в поле, — пояснила ситуацию порталу «АвтоВзгляд» Елена Гращенкова:
– Тем не менее надо помнить, что наш хирург имеет право предъявить иск любому участнику перевозки. А тот, выплатив истцу всю сумму, может предъявить регресс остальным соответчикам, в рамках солидарной ответственности. И я думаю, что правильнее всего будет, если хирург не пойдет в ООО «Рога и копыта», а отправится прямиком к нанявшему это ООО агрегатору, который в свою очередь может сделать своими должниками парк, «подключашку» и водителя. Но это все уже точно не будет проблемой пострадавшего хирурга. А вот агрегаторов такой расклад мотивирует, из-за высоких издержек на выплату пожизненного содержания пострадавшему, внимательнее следить за тем, кого они сажают за руль..
Сегодня суды, по сути, сами создают благоприятные условия для процветания нелегального опасного извоза. Недобросовестный перевозчик получает двойную выгоду: экономию и на соцгарантиях для своего персонала, и на выплатах компенсаций потерпевшим. Надо ли говорить о том, что подобная ситуация для 60 млн. пассажиров неприемлема и опасна?
Ответ очевиден — говорить просто необходимо. И затем, чтобы ситуация в судах начала меняться. Но главным образом для того, чтобы пострадавшие и их семьи помнили о том, что в нашей стране есть защищающие их законы. Но чтобы они работали как часы — за свои права пока придется бороться в судах.