Российским судам предложили пересмотреть взгляд на ценность жизни и здоровья граждан

Основная трудность, с которой сейчас сталкиваются пострадавшие в ДТП пассажиры такси заключается в том, что после аварии они, по сути, остаются один на один с неплатежеспособным физлицом, оказываясь выведенными из-под действия закона о защите прав потребителя. Причина тому — фактическая ликвидация трудовых отношений в такси и нежелание агрегаторов нести ответственность перед пассажиром.

Выступавшая от лица тех, кто попал в ДТП в машинах с шашечками на боку — правозащитник из движения «Синие ведерки» Елена Гращенкова напомнила, что на текущий момент у пассажира есть обширный перечень прав, которые надежно защищены гражданским кодексом и гарантируются Конституцией РФ.

– Представьте себе любого человека, попавшего в аварию и получившего травмы, не позволяющие ему продолжать работать. Например, это хирург с зарплатой в 100 000 рублей. Он попал в ДТП на такси и повредил руки. Теперь у него 100% утрата профессиональной трудоспособности. В идеальном мире (и в практике ряда стран), ответственный за перевозку будет обязан выплачивать этому хирургу ежемесячное содержание в размере 100 000 ₽ пожизненно, с индексацией на инфляцию. Либо, чтобы не нести это бремя всю жизнь, стороны могут договориться о единовременной выплате в размере 30 млн. рублей.