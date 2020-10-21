В Москве 30% работников перевели на «удаленку», а поездок в бизнес-центры стало больше

Специалисты «Ситимобил» провели любопытное исследование. Сервис заказа такси сравнил количество поездок с конечной точкой у бизнес-центров в период с 28 сентября по 3 октября, когда ограничительные меры только готовились, с первой неделей действия новых требований — с 12 по 16 октября.

Так, в бизнес-центр «Монарх» пассажиры стали ездить почти на 80% реже. В «Скайлайт» — на 31%, в Poklonka space — на 28%, а в «Лотте Плаза» — на 26%. Также сократилось число заказов до офисного парка Comcity ( на 9%) и в БЦ «Белая Площадь» (на 2%).

Впрочем, в некоторые бизнес-центры заказывать такси, наоборот, стали чаще. Больше поездок, чем прежде, совершается в «Румянцево парк» и «Омега Плаза» (в среднем на 2—3%), а также в «Москва Сити» (+20%) и в БЦ «Метрополис» (+40%).

Очевидно, популярность услуги резко возросла из-за того, что оставшиеся в офисах работники не желают пользоваться общественным транспортом, где шансы подхватить коронавирус выше. Либо же в реальности многие «удаленщики» являются таковыми лишь на бумаге.

К слову, сам «Ситимобил» относится к ограничительным мерам с сереьзной ответственностью. Компания устанавливает в машинах перегородки, бесплатно дезинфицирует машины и раздает водителям средства индивидуальной защиты.