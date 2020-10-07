Скажи шипам «нет»: специалисты напомнили о штрафах за шины не по сезону

В п. 5.5 технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» говорится, что в период с декабря по февраль эксплуатация автомобилей, не «переобутых» в зимнюю резину запрещена. Для тех, кто это требование игнорирует, предусмотрено и наказание — предупреждение или 500 рублей штрафа. Интересно, что о законе слышали лишь 72% водителей, а о санкциях и того меньше — 31%.
Большинство (79%) считает, что менять резину с летней на зимнюю следует, когда температура за бортом опускается до стабильных 0 — +5 градусов. Остальные же водители — а именно 21% — предпочитают «переобуваться» раньше, чтобы избежать очередей в шиномонтажных мастерских.
Любопытно, что только 24% респондентов доверяют смену резины обычным «шиномонтажкам» и сервисам. Аж 67% едут к официальным дилерам, еще 9% — делают все сами. Что же до хранения, то в автосалонах шины оставляют 42% участников исследования, в гараже — 34%, на даче — 18%, в кладовке или на балконе квартиры — 6%.
А какую именно зимнюю резину выбирают россияне? 56% водителей эксплуатируют шины без шипов, 39% — с шипами, 5% — остановились на всесезонных покрышках. К слову, большинство не знает о том, что власти еще два года назад отменили нелепое требование об обязательной наклейке знака «шипы» — это стало открытием для 89% опрошенных.
Остается лишь добавить, что исследование водительских предпочтений провели специалисты ГК «АвтоСпецЦентр».