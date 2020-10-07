Скажи шипам «нет»: специалисты напомнили о штрафах за шины не по сезону

В п. 5.5 технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» говорится, что в период с декабря по февраль эксплуатация автомобилей, не «переобутых» в зимнюю резину запрещена. Для тех, кто это требование игнорирует, предусмотрено и наказание — предупреждение или 500 рублей штрафа. Интересно, что о законе слышали лишь 72% водителей, а о санкциях и того меньше — 31%.

Большинство (79%) считает, что менять резину с летней на зимнюю следует, когда температура за бортом опускается до стабильных 0 — +5 градусов. Остальные же водители — а именно 21% — предпочитают «переобуваться» раньше, чтобы избежать очередей в шиномонтажных мастерских.