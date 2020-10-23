В Госдуме опять решили бороться с крестами на обочинах

— Я думаю, что необходимо регламентировать, чтобы на дороге не стояли никакие обелиски или захоронения в стиле похороненного цыганского барона. Можно сделать несколько маленьких часовен, где помещается одна свечка. Запрещать установку траурных знаков вдоль дорог не надо, но надо это регламентировать. Наверное, в центрах городов это ставить нельзя, — заявил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов агентству «Москва».

Напомним, что около пяти лет назад Госдума даже рассматривала законопроект, предполагавший запретить ставить памятные кресты у дорог. Его внесло заксобрание Еврейской автономной области. Тогда законопроект был благополучно отклонен, а теперь, судя по всему, нас может ожидать появление его клона.

Хотя бы потому, что на сайте «Российской общественной инициативы» недавно появилось предложение запретить установку траурных знаков вдоль дорог и водоемов в местах гибели там людей. Кому мешают эти крестики и зачем их появление законодательно регулировать непонятно в принципе. Тем более, что традиция устанавливать те или иные памятные знаки на дорогах, где по тем или иным причинам погибли, но не были тут похоронены люди, уходит корнями в глубокую древность и не только российскую (поклонные кресты), но и европейскую (кентонафы). Как-то справлялось же с этим общество. Без вмешательства неуемных законотворцев.