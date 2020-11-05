Водители испугались повторного введения цифровых пропусков из-за коронавируса

Оказалось, что ковид не дремлет! Мэр Собянин в очередном выпуске коронавирусных новостей сообщил на своем сайте, что инфекция опять разбушевалась.
— Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций. Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано, — говорится в свежем материале мэра.
Чтобы обуздать «корону», Собянин решил продлить режим дистанционного обучения школьников 6—11 классов до 22 ноября, хотя ранее планировалось выпустить детей с «дистанционки» уже на следующей неделе — с 9-го ноября.
С другой стороны, Европа, как и Россия, демонстрирует выдающиеся показатели заболевших коронавирусом. И действительно: ведущие страны Евросоюза устраивают у себя очередной «локдаун», закрываясь на карантин. Германия, Франция, Испанияя, Италия вновь пошли по пути борьбы с пандемией путем максимального сокращения передвижения жителей. Да и Британия, кстати, тоже решилась на этот шаг.
Наконец, и пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с COVID-19 в России тревожной.
Да, российские власти на разных уровнях уверяют что у них ситуация с «короной» под контролем и «локдауна», с его атрибутами в виде кордонов полиции и цифровых пропусков на передвижение (по типу весеннего), в стране вводить не планируется.
Но нормальный россиянин верить успокоительным заявлениям чиновников не приучен в принципе — печальный опыт прошлых лет не позволяет. Вот и нервничает изрядная часть населения вообще, и автолюбителей в частности, по поводу нависшей угрозы возврата к «цифровым аусвайсам».
Что и продемонстрировал опрос портала «АвтоВзгляд». Мы задали нашим читателям вопрос: «Введут ли опять в Москве цифровые пропуска для поездок на машине по городу?» За ответ «не введут» проголосовало 44% респондентов. Еще 21% сообщили, что «буду ездить, несмотря ни на какие ограничения». И целых 35% проголосовали за то, что цифровые пропуска все-таки введут, «так как заболеваемость COVID-19 продолжает расти».
Треть опрошенных, уверенных во втором пришествии электронных пропусков для езды по городу и штрафов с полицейских камер за их отсутствие, — это действительно серьезно. Искренне надеемся, что их прогноз не сбудется