Водители испугались повторного введения цифровых пропусков из-за коронавируса

Оказалось, что ковид не дремлет! Мэр Собянин в очередном выпуске коронавирусных новостей сообщил на своем сайте, что инфекция опять разбушевалась.

— Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций. Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано, — говорится в свежем материале мэра.

Чтобы обуздать «корону», Собянин решил продлить режим дистанционного обучения школьников 6—11 классов до 22 ноября, хотя ранее планировалось выпустить детей с «дистанционки» уже на следующей неделе — с 9-го ноября.

С другой стороны, Европа, как и Россия, демонстрирует выдающиеся показатели заболевших коронавирусом. И действительно: ведущие страны Евросоюза устраивают у себя очередной «локдаун», закрываясь на карантин. Германия, Франция, Испанияя, Италия вновь пошли по пути борьбы с пандемией путем максимального сокращения передвижения жителей. Да и Британия, кстати, тоже решилась на этот шаг.

Наконец, и пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с COVID-19 в России тревожной.