В России придумали новое поколение «Москвича-2140»

Один из фанатов «Москвича-2140», дизайнер Роман Прядько, решил пофантазировать, каким могло бы получиться второе поколение этой модели. По итогу вышел классический трехобъемный седан, образ которого буквально соткан из ностальгических ретромотивов.

При этом автор концепта решил заметно нарастить габариты кузова: в сравнении с оригиналом длина и ширина выросли на 200 мм, а высота — на 50 мм.