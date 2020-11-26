В России придумали новое поколение «Москвича-2140»

Один из фанатов «Москвича-2140», дизайнер Роман Прядько, решил пофантазировать, каким могло бы получиться второе поколение этой модели. По итогу вышел классический трехобъемный седан, образ которого буквально соткан из ностальгических ретромотивов.
При этом автор концепта решил заметно нарастить габариты кузова: в сравнении с оригиналом длина и ширина выросли на 200 мм, а высота — на 50 мм.
Вдобавок украинский дизайнер представил свое видение интерьера. «Но так, чтобы потенциальный покупатель, помимо новшества в дизайне, мог найти сходство с предшественником», — отметил Роман Прядько. Получилось вполне узнаваемо, так как двухспицевое рулевое колесо и обводы передней панели действительно отсылают к салону старого доброго исходника.
Разумеется, ни о каком серйином воплощении этих идей речи не идет. Как известно, сборка комплектных автомобилей «Москвич» была прекращена осенью 2001 года. Через пять лет ОАО «Москвич» признали банкротом… И сейчас на территории бывшего автозавода находится особая экономическая зона «Технополис Москва».
К слову, автомобильное производство в историческом для отечественного автопрома районе все же сохранилось. В 1998 году компания «Renault Россия» выкупила у полуживого автозавода недостроенный цех двигателей. Позже здесь началась сборка Logan, а сейчас московский конвейер выпускает кроссоверы Duster, Kaptur и Arkana.
Кстати, следующее поколение Renault Duster уже вот-вот выйдет на отечественный рынок. Во всяком случае, российский офис Renault только что показал тизер нового «Дастера».