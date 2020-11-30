За что виновника пьяного ДТП Михаила Ефремова «выгнали» из СИЗО

Администрацией СИЗО-5 осужденный за смертельно-алкогольную аварию артист был этапирован в Белгородскую область. Причиной тому стал скандал, возникший вокруг Ефремова, устроившего в камере званный ужин.

Привыкший к роскошной жизни шоумен решил изменить баланде с… запеченным гусем, который он по-братски разделил с другими сидельцами. Столь изысканное блюдо «звезде» преподнес не менее авторитетный арестант, пусть уже и бывший. Угощение стоимостью в 6000 рублей на тюремный стол ефремовской «хаты» попало благодаря стараниям Анатолия Зака, некогда отмотавшего срок за пожар в пермском скандально известном ночном клубе «Хромая лошадь», унесший многочисленные жизни.

Оказывается, после освобождения воодушевленный тюремной романтикой и едой «зек» по фамилии Зак открыл бизнес, связанный со снабжением исправительных учреждений питанием под заказ. Вот он и «заказал» Ефремова.

Теперь спектакль с хозобслугой не пройдет — как уже было сказано, Заслуженный артист России отправился в колонию. Правда, вполне возможно, что в ИК-4 по Белгородской области Ефремов тоже попробует наладить отношения с администрацией, устроившись в хозотряд или хотя бы в промышленную зону, где работают заключенные. Только это поможет арестанту скостить себе срок. Если, конечно, он не будет нарушать режим содержания, пытаясь «попутать» колонию с санаторием.