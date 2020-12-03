Как виновника смертельного ДТП Михаила Ефремова встретили на «зоне»

Как сообщили в управлении ФСИН, осужденный к 7,5 годам лишения свободы за смертельно-алкогольную аварию Михаил Ефремов прибыл в исправительное учреждение №4 в Белгородской области. В настоящий момент заключенный помещен в приемный блок — так называемый карантин. Здесь он проведет ближайшие две недели.
Для тех, кто не «в теме»: карантин — место, где «зеки» содержатся отдельно от остальных арестантов, отбывающих срок в колонии. В этом отряде с вновь прибывшими плотно работает администрация на предмет ознакомления с правилами внутреннего распорядка и режимом содержания в «зоне».
Обычно именно здесь решается дальнейшая судьба осужденного — чем он будет заниматься в ИК, какой образ жизни поддерживать и насколько тесно сотрудничать с администрацией. За невыполнение требований сотрудников колонии, заключенных из карантина довольно часто помещают в штрафной изолятор, причем нередко — в одиночную камеру.
Впрочем, гражданин Ефремов вряд ли будет перечить представителям пенитенциарного учреждения и, скорее всего, из приемного блока сразу же отправится в отряд хозяйственной обслуги. Например, на должность заведующего хозяйством, дневального, коменданта или бригадира.
Как известно, взаимодействие с администрацией помогает заключенным получать поощрения, которые станут основополагающим фактором при рассмотрении ходатайства на условно-досрочное освобождение.
Стоит добавить, что ИК-4 славится «звездными» сидельцами. Именно здесь отбывали свои наказания скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.