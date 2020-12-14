Российских врачей будут возить на такси бесплатно

Фото: www.independent.co.uk
Пандемия коронавируса отступит, похоже, не скоро — врачам предстоит еще как минимум несколько месяцев работы в «красной зоне». И чтобы хоть как-то поддержать медиков, ежедневно рискующих своими жизнями ради наших, в России запускают сервис бесплатного такси, с помощью которого лекари смогут быстрее добираться до пациентов.

Агрегатор «Ситимобил» запустил единую службу бесплатного такси для врачей в 12 российских городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Омске, Казани, Ростове-на-Дону, Ярославле, Саратове, Ульяновске, Челябинске, Красноярске и Волгограде. В каждом — предусмотрено от 30 до 150 автомобилей, выделенных специально под нужды медицинских работников.

Бюджет проекта — 145 млн рублей. Эти деньги пойдут на оплату поездок водителям, компенсацию в том случае, если шофер заразится COVID-19, а также на средства защиты, необходимые во время работы. Все машины, подключенные к службе, оборудуют перегородками и будут регулярно дезинфицировать.

Обычным пассажирам, использующим «Ситимобил» в перечисленных выше городах, переживать не о чем: автомобили, обслуживающие медиков в рамках проекта, возят только их.

Добавим, что программа бесплатного такси для врачей продлится чуть больше месяца — с 21 декабря 2020 до 31 января 2021. Впрочем, не исключено, что опыт признают успешным, и служба продолжит свою работу.

такси, коронавирус
15 декабря 2020
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