Мастера полностью уничтожили КамАЗ, пытаясь выправить вмятину

В общем, слова Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось — как всегда» здесь будут наиболее уместны. Хотя вмятин после эффектного, но не самого эффективного ремонта действительно не осталось…

Что же касается серьезных новостей из мира коммерческого транспорта, то КамАЗ только что презентовал электрический хетчбэк «Кама-1». Портал «АвтоВзгляд» не только внимательно рассмотрел любопытную новинку, но и подготовил первый видеообзор этого преемника «Оки».

И продолжая тему, как сделать что-либо быстро, но при этом максимально безопасно. Зимой нужно обязательно прогревать двигатель. Как ускорить важный процесс без ущерба для людей и техники, рассказывает портал «АвтоВзгляд».