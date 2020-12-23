Развитию автотуризма в России помогут… продуктовые карточки

Возможно, для депутатов туризм существует отдельно от страны. Или у нас с ними страны разные. Но Россия за пределами Московского княжества не очень подходит для туризма. Она преимущественно нуждается в гуманитарных конвоях, батальонах самообороны и отрядах сопровождения, все отчетливее становясь похожей на Северную Корею, в которой развивать автотуризм тоже не получится.
В подпольном сборнике антисоветских политических анекдотов 70-х годов был актуальный и поныне: «В связи с землетрясением на Кубе советское правительство направило два самолета с гуманитарной помощью. Один с медикаментами, палатками и одеялами благополучно приземлился в аэропорту Гаваны, второй — с продовольствием — сбит под Тулой».
Это я к тому, что развивать автомобильный туризм отдельно от страны не получится. Он является следствием интереса и возможностей. И сытости. Когда есть дороги, бензин, гостиницы и деньги, тогда в стране сам по себе возникает туризм, в том числе и автомобильный.
Когда убивают за улыбку, чистую машину, хороший телефон, когда иностранных туристов убивают именно за то, что они иностранцы, когда форумы выживальщиков обсуждают охрану и самооборону в походе за грибами, когда любопытство воспринимается, как шпионаж и дает повод для контрразведывательных мероприятий, тогда развивать надо не отдельно взятую отрасль, а страну. Возрождать, окультуривать, цивилизовать, очеловечивать и кормить, кормить, кормить. Следствием сытости станет возникший интерес, желание отдохнуть вне дома и случится туризм.
Закон об автомобильном туризме не нужен. Оценивая недавние законодательные инициативы Общественной палаты, Минпромторга и Госдумы ввести карточки на продовольствие, для развития внутреннего туризма будет достаточно разрешить отоваривать их не только по месту жительства, но и в любом городе страны. И тогда можно будет констатировать не только невиданный рост автотуризма, но и начать гордиться перед Европой гастрономическим туризмом, хотя под этой формулировкой там подразумевается немного иное…