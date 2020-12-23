Развитию автотуризма в России помогут… продуктовые карточки

Возможно, для депутатов туризм существует отдельно от страны. Или у нас с ними страны разные. Но Россия за пределами Московского княжества не очень подходит для туризма. Она преимущественно нуждается в гуманитарных конвоях, батальонах самообороны и отрядах сопровождения, все отчетливее становясь похожей на Северную Корею, в которой развивать автотуризм тоже не получится.

В подпольном сборнике антисоветских политических анекдотов 70-х годов был актуальный и поныне: «В связи с землетрясением на Кубе советское правительство направило два самолета с гуманитарной помощью. Один с медикаментами, палатками и одеялами благополучно приземлился в аэропорту Гаваны, второй — с продовольствием — сбит под Тулой».

Это я к тому, что развивать автомобильный туризм отдельно от страны не получится. Он является следствием интереса и возможностей. И сытости. Когда есть дороги, бензин, гостиницы и деньги, тогда в стране сам по себе возникает туризм, в том числе и автомобильный.