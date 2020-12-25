Зачем по зиме дальнобойщики обязательно кладут в кабину кирпич

Дальнобойщик, как правило, самый опытный водитель на дороге. Он за год проезжает столько же километров, сколько среднестатистический автомобилист за несколько лет, а через лобовое стекло, кажется, уже видел все, чем может «огорошить» русская дорога. Братство «фуристов» крайне слаженное, регулярно поддерживающее связь по рации и обладающее множеством тайн и лайфхаков, которые пригодятся всем, кто решится на дальнее путешествие.

Как и многие опции, что пришли в мир легковых автомобилей с магистральных тягачей — круиз-контроль, автономные отопители и многое другое — в «гражданский быт» приходят и наработки сообщества дальнобойщиков. Тем, кому по долгу службы приходится забираться в самые отдаленные и сложно достижимые уголки страны, есть что рассказать, а водителем легковых автомобилей — всегда есть, чему поучиться. Ведь порой звучат действительно гениальные идеи.

Одной из таких находок, выкристаллизованных в процессе многих десятилетий дорожного опыта, стал кирпич, который ждет своего часа в одном из многочисленных ящиков, «седельных сумок» фуры, или даже под креслом в кабине. В качестве орудия самообороны от преступника он поможет весьма условно, для этих целей есть более «радикальные» средства. А вот защитить может. Но не от человека, а от мороза.