Зачем по зиме дальнобойщики обязательно кладут в кабину кирпич

Дальнобойщик, как правило, самый опытный водитель на дороге. Он за год проезжает столько же километров, сколько среднестатистический автомобилист за несколько лет, а через лобовое стекло, кажется, уже видел все, чем может «огорошить» русская дорога. Братство «фуристов» крайне слаженное, регулярно поддерживающее связь по рации и обладающее множеством тайн и лайфхаков, которые пригодятся всем, кто решится на дальнее путешествие.
Как и многие опции, что пришли в мир легковых автомобилей с магистральных тягачей — круиз-контроль, автономные отопители и многое другое — в «гражданский быт» приходят и наработки сообщества дальнобойщиков. Тем, кому по долгу службы приходится забираться в самые отдаленные и сложно достижимые уголки страны, есть что рассказать, а водителем легковых автомобилей — всегда есть, чему поучиться. Ведь порой звучат действительно гениальные идеи.
Одной из таких находок, выкристаллизованных в процессе многих десятилетий дорожного опыта, стал кирпич, который ждет своего часа в одном из многочисленных ящиков, «седельных сумок» фуры, или даже под креслом в кабине. В качестве орудия самообороны от преступника он поможет весьма условно, для этих целей есть более «радикальные» средства. А вот защитить может. Но не от человека, а от мороза.
Кирпич не даром лежит в плотном целлофановом пакете, многократно обернутом липкой лентой. Фокус в том, что глина, из которой он создан, впитывает горючее и долго его в себе хранит, поэтому перед дальним и холодным рейсом дальнобойщики пропитывают «стройматериал» соляркой и кладут в доступное место.
В случае поломки на морозе, такой «брикет» можно разжечь паяльной лампой, а она всегда с собой на случай перемерзания топлива в баке, топливопроводе или фильтре, и достаточно долго согреваться даже без дров. Ведь кирпич, пропитанный «дизелем», может гореть и отдавать тепло до 6 часов, а потом еще несколько часов отдавать тепло даже в потухшем состоянии. Хватит времени и сил, чтобы дождаться помощь или даже починить автомобиль самостоятельно.
Сделать такую «приспособу» несложно: в ведро с ДТ нужно уложить самый обыкновенный кирпич, и дать ему 10—12 часов на «впитывание». После вытащить, завернуть в плотный целлофан и для изоляции-надежности завернуть липкой лентой. Пахнуть он не будет, не протечет, места в багажнике много не займет. А вот в случае поломки на малопопулярной трассе где-нибудь в северных широтах, может и жизнь спасти.