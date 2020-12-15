Тягач КАМАЗ 5490: как можно сэкономить при приобретении в лизинг

Как мы уже отмечали ранее, максимальная выгода (до 40% стоимости машины) при приобретении техники в лизинг достигается, если компания применяет общую систему налогообложения (ОСНО). Рассмотрим варианты приобретения техники в лизинг на примере программ от компании «ВТБ Лизинг», которые позволят оптимизировать затраты перевозчика при покупке седельных тягачей КАМАЗ 5490.

Минимальная стоимость рассматриваемого нами транспортного средства составляет 4 741 000 рублей. Ей мы и будем оперировать в наших расчетах. Почему мы остановились именно на программах от «ВТБ Лизинг»? Напомним, что компания входит в топ-3 в сегменте лизинга грузового транспорта по свежим данным РА «Эксперт» (за 9 месяцев 2020 года), имеет высокий кредитный рейтинг АА.ru от НКР. И, наконец, «ВТБ Лизинг», как участник программы KAMAZ FINANCE, является одним из самых крупных покупателей автомобилей КАМАЗ. Это позволяет клиентам компании получать лучшие условия по лизингу. Кстати, КАМАЗ с большим преимуществом лидирует среди производителей большегрузных грузовиков по объему техники, реализуемой в лизинг.

Три варианта сэкономить

Компания «ВТБ Лизинг» входит в число официальных участников программы KAMAZ Finance, и поэтому получает определенные преимущества перед другими участниками рынка при оформлении лизинга данной техники своим клиентам.