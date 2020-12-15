Тягач КАМАЗ 5490: как можно сэкономить при приобретении в лизинг

КАМАЗ 5490 — это самый популярный седельный тягач отечественного производства, который эффективно используется как на длинном, так и на коротком плече. Грузовик работает с различными типами полуприцепов — от рефрижераторов и автовозов, до цистерн и панелевозов, закрывая при этом большинство потребностей любых компаний, независимо от их специализации. Машина имеет комфортную, современную кабину, а также надежные, проверенные временем и миллионами километров пробега агрегаты. А главное, российские грузовики предлагаются по весьма привлекательной цене. Не случайно сейчас многие транспортные компании замещают тягачами КАМАЗ 5490 иномарки, которые списываются по достижению предельных с точки зрения затрат на содержание техники пробегов. Ключевую роль в продвижении этой машины на рынке сыграла в том числе достаточно развитая на территории России сервисная сеть КАМАЗ. Дилеры марки, сервисные станции и, разумеется, все запчасти есть в любом уголке РФ.
Как мы уже отмечали ранее, максимальная выгода (до 40% стоимости машины) при приобретении техники в лизинг достигается, если компания применяет общую систему налогообложения (ОСНО). Рассмотрим варианты приобретения техники в лизинг на примере программ от компании «ВТБ Лизинг», которые позволят оптимизировать затраты перевозчика при покупке седельных тягачей КАМАЗ 5490.
Минимальная стоимость рассматриваемого нами транспортного средства составляет 4 741 000 рублей. Ей мы и будем оперировать в наших расчетах. Почему мы остановились именно на программах от «ВТБ Лизинг»? Напомним, что компания входит в топ-3 в сегменте лизинга грузового транспорта по свежим данным РА «Эксперт» (за 9 месяцев 2020 года), имеет высокий кредитный рейтинг АА.ru от НКР. И, наконец, «ВТБ Лизинг», как участник программы KAMAZ FINANCE, является одним из самых крупных покупателей автомобилей КАМАЗ. Это позволяет клиентам компании получать лучшие условия по лизингу. Кстати, КАМАЗ с большим преимуществом лидирует среди производителей большегрузных грузовиков по объему техники, реализуемой в лизинг.
Три варианта сэкономить
Компания «ВТБ Лизинг» входит в число официальных участников программы KAMAZ Finance, и поэтому получает определенные преимущества перед другими участниками рынка при оформлении лизинга данной техники своим клиентам.
Кроме того, в линейке программ «ВТБ Лизинг» по приобретению седельных тягачей КАМАЗ 5490 есть три интересных финансовых продукта. Первый из них называется «Минимальный первоначальный взнос» и позволяет получить машину, имея всего лишь 10% от ее стоимости. Авансовый платеж в размере 474 100 рублей может себе позволить даже малое предприятие, которое в итоге получает новый, надежный и экономичный грузовик с гарантией, который можно смело ставить на маршруты и начинать зарабатывать деньги. Иными словами, обеспечивать максимальную загрузку транспортного средства для извлечения наибольшей прибыли. Размер ежемесячных платежей в данном случае будет зависеть от срока действия лизингового договора. Например, если рассматривать максимальный период договора в пять лет, платеж составит 56 466 рублей в месяц.
Для компаний, которые могут одномоментно вывести из оборота достаточно большие суммы, можно рассмотреть другое предложение «ВТБ Лизинг» — «Минимальный ежемесячный платеж». В этом случае при расчете аванс можно увеличить до максимального значения — 49% от стоимости транспортного средства — в нашем случае 2 323 090 рублей, а срок лизинга 60 месяцев. Ежемесячный платеж будет равняться 56 466 рублей. Как видим, чем выше аванс, тем меньше сумма долга за технику, отсюда и снижение платежей. При этом компания будет иметь неоспоримое преимущество в виде наличия на линии новой машины, все возникающие проблемы технического плана которой будут оперативно решаться по гарантии на фирменных СТО марки.
Третий вариант лизинга на рассматриваемые нами тягачи — «Минимальное удорожание». По данной программе можно подобрать такие параметры по авансу и сроку лизинга, чтобы сумма договора лизинга была равна стоимости техники для розничных покупателей. Этот вариант приобретения подойдет тем компаниям, которые предпочитают не переплачивать за предоставление лизинговой услуги компании-лизингодателю. Таким образом, затраты на приобретение техники будут аналогичны тем, что действуют в случае беспроцентной рассрочки.
Предварительный расчет
Чтобы максимально облегчить клиенту выбор оптимальных для него условий лизинга, на сайте компании «ВТБ Лизинг» есть калькулятор предварительного расчета.
Он позволяет получить представление о том, какие условия могут быть сформированы при выборе той или иной программы приобретения транспортного средства. Не важно, будет ли это техника рассматриваемой нами марки или автомобиль другого бренда. Воспользуйтесь данной опцией, чтобы получить предварительный расчет ежемесячного платежа, а если возникают вопросы, то вы можете обратиться за консультацией к специалистам, которые предложат точные расчеты и предоставят их в удобной форме.