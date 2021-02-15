Почему таксисты массово отказываются работать по ночам

Любителей выходить на линию днем оказалось больше всего — около 44%. Такие водители используют различные комбинации: «день+вечер», «утро+день» или «утро+день+вечер».

Жаворонки, начинающие работать утром, выходят на линию с 4 до 8 утра: это либо люди, которые просто очень рано просыпаются, либо те, кому удобно совмещать утренний выход на линию с выходом из дома всей семьи.

Заметно меньше опрошенных работают в ночное время — 24%: из них 9% выполняет заказы только вечером, 7% — абсолютные совы, тогда как остальные «миксуют» ночь с вечером или ночь с утром. Совы не любят пробки и суету: днем они либо спят, либо занимаются личными делами.