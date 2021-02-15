Почему таксисты массово отказываются работать по ночам

Любителей выходить на линию днем оказалось больше всего — около 44%. Такие водители используют различные комбинации: «день+вечер», «утро+день» или «утро+день+вечер».
Жаворонки, начинающие работать утром, выходят на линию с 4 до 8 утра: это либо люди, которые просто очень рано просыпаются, либо те, кому удобно совмещать утренний выход на линию с выходом из дома всей семьи.
Заметно меньше опрошенных работают в ночное время — 24%: из них 9% выполняет заказы только вечером, 7% — абсолютные совы, тогда как остальные «миксуют» ночь с вечером или ночь с утром. Совы не любят пробки и суету: днем они либо спят, либо занимаются личными делами.
Треть водителей (32%) не имеют постоянного графика — работают в разное время суток в зависимости от личных дел, настроения и других факторов. Таковы итоги опроса, проведенного аналитиками «Ситимобил». Любопытно, что все опытные водители на поиск их текущего графика работы потратили в среднем от 1 года до 3 лет. Все таксисты сначала пробовали работать дольше, чтобы понять в какое время им комфортнее работать.
Впрочем, большинство предпочитают работать 8—10 часов в день или делать перерывы. Например, люди с «растянутым» графиком работы выходят работать рано утром, затем возвращаются днем домой, отдыхают, и после этого выходят на линию с 20 часов до 2—3 ночи.
В выходной день водители выстраивают свою работу от семейного или личного досуга. Например, выходят на линию очень рано (4 утра) и работают до 8—10 утра. Или, наоборот, в первой половине дня находятся дома, а вечером едут работать.