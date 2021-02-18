Фанатики бросились расхватывать фонари от LADA Niva Travel

Как сообщает «Лада.Онлайн», АВТОВАЗ выпустил циркуляр, в котором постановил продавать задние фонари только под клиентские гарантийные заказы. Это значит, что купить модную оптику человеку «со стороны» никак не получится.
А жаль: многие владельцы старых внедорожников LADA Niva и Chevrolet Niva захотели примерить светодиодные изделия на свои авто. Вот только российскому автогиганту интереснее продавать новые машины, а не отдельные запчасти, поэтому он наложил «вето».
Такая история происходит не впервые. Как только на рынок вышла LADA Vesta Sport, люди захотели приобрести некоторые элементы декора. Особенно высоким спросом пользовалась черная обивка потолка, ставшая настоящим дефицитом.
Тогда вазовцы поступили ровно таким же образом: то есть запретили продавать «спортивные» запчасти всем, кто владельцев «злых» седанов. В итоге, некоторое количество деталей, конечно, попадало на прилавки, но стоили они баснословно дорого.
Что касается главной героини этой новости, то бишь внедорожника LADA Niva Travel, то бывшей «Шниве» поменяли не только название. Что же изменилось в хорошо известном автомобиле, и как он чувствует себя на асфальте и вне его, рассказал портал «АвтоВзгляд».