Фанатики бросились расхватывать фонари от LADA Niva Travel

Такая история происходит не впервые. Как только на рынок вышла LADA Vesta Sport, люди захотели приобрести некоторые элементы декора. Особенно высоким спросом пользовалась черная обивка потолка, ставшая настоящим дефицитом.

Тогда вазовцы поступили ровно таким же образом: то есть запретили продавать «спортивные» запчасти всем, кто владельцев «злых» седанов. В итоге, некоторое количество деталей, конечно, попадало на прилавки, но стоили они баснословно дорого.

Что касается главной героини этой новости, то бишь внедорожника LADA Niva Travel, то бывшей «Шниве» поменяли не только название. Что же изменилось в хорошо известном автомобиле, и как он чувствует себя на асфальте и вне его, рассказал портал «АвтоВзгляд».