Пейнтбольный героизм: о каких машинах мечтают российские защитники отечества

Портал Avito придумал отменную акцию к 23 февраля и провел опрос с весьма репрезентативной выборкой в 10 000 респондентов: «За рулем автомобиля какого киногероя мечтают оказаться российские мужчины»? Поскольку 23 февраля обнаруживает в нас массовый героизм, тягу к подвигам и внезапные заслуги перед страной, вполне ожидаемым транспортом мужественного защитника могла стать самоходная артиллерийская установка СУ-100 из фильма «На войне, как на войне», автобус «Фердинанд» из «Место встречи изменить нельзя», в худшем случае «Мерседес» Штирлица.

Но героические мужчины оказались офисным планктоном и вялым большинством в 12% заказали себе машиной мечты Audi R8 как у Тони Старка из «Железного человека»… Что-то внятное колыхнулось у 10%, вспомнивших Николаса Кейджа в «Угнать за 60 секунд» и его вожделенную Элеонор — Ford Mustang Shelby GT500. Повзрослевшие дети, отныне живущие не в песочнице, но донашивающие розовые мечты, на третье место в 9% рейтинга поставили Chevrolet Camaro из «Трансформеров». Даже подходящий для нашего гендерного праздника Джеймс Бонд и его Aston Martin DB5 набрал лишь 5%.

Но самым позорным оказалось не это. Беда обнаружилась дальше.