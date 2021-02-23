Пейнтбольный героизм: о каких машинах мечтают российские защитники отечества

Портал Avito придумал отменную акцию к 23 февраля и провел опрос с весьма репрезентативной выборкой в 10 000 респондентов: «За рулем автомобиля какого киногероя мечтают оказаться российские мужчины»? Поскольку 23 февраля обнаруживает в нас массовый героизм, тягу к подвигам и внезапные заслуги перед страной, вполне ожидаемым транспортом мужественного защитника могла стать самоходная артиллерийская установка СУ-100 из фильма «На войне, как на войне», автобус «Фердинанд» из «Место встречи изменить нельзя», в худшем случае «Мерседес» Штирлица.
Но героические мужчины оказались офисным планктоном и вялым большинством в 12% заказали себе машиной мечты Audi R8 как у Тони Старка из «Железного человека»… Что-то внятное колыхнулось у 10%, вспомнивших Николаса Кейджа в «Угнать за 60 секунд» и его вожделенную Элеонор — Ford Mustang Shelby GT500. Повзрослевшие дети, отныне живущие не в песочнице, но донашивающие розовые мечты, на третье место в 9% рейтинга поставили Chevrolet Camaro из «Трансформеров». Даже подходящий для нашего гендерного праздника Джеймс Бонд и его Aston Martin DB5 набрал лишь 5%.
Но самым позорным оказалось не это. Беда обнаружилась дальше.
Разобрав себе красивые машинки для фотосессий, наигравшись в собственный образ за рулем лакированных автомобилей, герои уселись отвечать о главном. Их попросили указать ключевые характеристики супергеройского автомобиля мечты. Разумный вопрос — какой автомобиль годится для подвига? Быстрый? Мощный? Оказалось, 64% респондентов считают главной характеристикой героического автомобиля… безопасность.
Чтоб идя на таран — раскрылись полдушки, спасая блондинку — не получить царапин, закрываясь машиной от пулеметного огня — остаться без синяков и вовремя успеть в офис, рассказав за утренним кофе о подвигах. А вечером на супергеройской машине вернуться домой, по дороге заехав за пельменями, и под пиво поиграть в танчики, перепостив с десяток котиков, и лишь 23 февраля перепостив картинки с оружием, десантными беретами, орденами разных степеней и своей пейнтбольной фотографией.