Проиграют все: столичные власти готовы к запуску «народного каршеринга»

По данным «Коммерсанта», Дептранс Москвы запустит «народный каршеринг» в самое ближайшее время, но точные сроки пока не называются. Не раскрываются и подробные условия предоставления услуги, хотя уже сейчас понятно, что они будут отличаться от тех, что предлагают операторы краткосрочной аренды. И дело не только в том, что зарабатывать на передаче машины желающим смогут частники — есть и другие нюансы.

Так, например, следить за уровнем топлива в баке и чистотой транспортного средства будет не арендодатель, а пользователь. Не до конца понятно, что власти решили с платной парковкой: изначально предполагалось, что юзеров «народного каршеринга» освободят от расходов на стоянку, сейчас же, по слухам, Дептранс от этой задумки отказался. Хорошо, если так, а то свободных мест для стоянки в городе вообще бы не осталось.