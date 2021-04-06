Проиграют все: столичные власти готовы к запуску «народного каршеринга»

По данным «Коммерсанта», Дептранс Москвы запустит «народный каршеринг» в самое ближайшее время, но точные сроки пока не называются. Не раскрываются и подробные условия предоставления услуги, хотя уже сейчас понятно, что они будут отличаться от тех, что предлагают операторы краткосрочной аренды. И дело не только в том, что зарабатывать на передаче машины желающим смогут частники — есть и другие нюансы.
Так, например, следить за уровнем топлива в баке и чистотой транспортного средства будет не арендодатель, а пользователь. Не до конца понятно, что власти решили с платной парковкой: изначально предполагалось, что юзеров «народного каршеринга» освободят от расходов на стоянку, сейчас же, по слухам, Дептранс от этой задумки отказался. Хорошо, если так, а то свободных мест для стоянки в городе вообще бы не осталось.
Ситуация с парковкой, быть может, и не ухудшится, а вот аварийность наверняка вырастет. Ведь даже крупные операторы за столько лет не смогли решить проблему с «левыми» аккаунтами, чего уж говорить о частниках, не имеющих доступа к базам данных. А учитывая тот факт, что «народная» аренда будет дешевле существующей альтернативы, она даст зеленый свет большему количеству бедных студентов без «прав» и любителям прохватить за рулем подшофе.
И хотя делать выводы пока рано, можно предложить, что от «народного каршеринга» проиграют все. Пользователи замучаются оправдываться за каждую царапинку перед придирчивыми частниками, частники разорятся на открытых страховках и ремонтах после горе-гонщиков, Дептранс увидит ощутимый рост аварийности. Непременно «насладятся» последствиями и все остальные водители, ведь в них машины каршеринга будут «прилетать» еще чаще.