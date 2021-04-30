Правила прохождения техосмотра могут быть кардинально изменены к осени

Достаточно сказать, что машина может не пройти техосмотр только потому, что накануне была заправлена некачественным топливом, которое даже в столичном регионе продается чуть ли не на каждом углу. Так, по словам координатора рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, «15,5% заправок Москвы и Московской области торгуют „странным“ топливом, на ряде заправок в нем зафиксировано превышение содержания серы до 300 раз».

Столь же абсурдны требования государства к обязательному наличию на машине брызговиков, не предусмотренных производителем транспортного средства, или, скажем, отказ в выдаче диагностической карты из-за присутствия на лобовом стекле видеорегистратора, Апофеозом этих и других придирок можно считать запрет дуги безопасности на мотоциклах, когда вкачестве альтернативы предлагается демонтаж навесного оборудования перед ТО и монтаж всего снятого обратно после прохождения процедуры.

Впрочем, перечень бредовых требований, никак не влияющих на безопасность дорожного движения портал «АвтоВзгляд» приводил не раз. Неудивительно поэтому, что, как утверждает эксперт рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Максим Кадаков, 51% россиян считает, что техосмотр необходимо отменить. По его мнению, «основные факторы, влияющих на аварийность, это неисправности шин, дисков и тормозной системы автомобиля, которые и нужно проверять в ходе процедуры ТО, освободив саму процедуру от излишних требований».