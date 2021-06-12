Стоит ли 5000 рублей минута неоплаченной парковки в Москве

То, что 5 минут, отведенные на оплату парковки в столице — форменное издевательство над москвичами, не говорил и не аргументировал только ленивый. Это и сбои в работе самого парковочного приложения, и расположение паркоматов, до которых пожилые или плохо передвигающиеся люди иной раз просто не могут дойти пешком за такое короткое время.

Усугубляет негатив к «пятиминутке» и отсутствие возможности изменить время начала парковочной сессии на более ранее. Постоплата, которую, спустя сколько лет возмущений, ввели в приложении, работает только на продление времени парковки, что, разумеется, крайне неудобно. И вынуждает законопослушных людей, просто не успевших вовремя начать парковочную сессию, платить конские штрафы вместо того, чтобы произвести обычную оплату, пусть даже с задержкой в 15 минут или полчаса.

Именно подобный случай произошел и с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» 28 мая. Заболел ребенок, высокая температура, разбился градусник. Купить подходящий удалось только в третьей по счету аптеке. Учитывая, что времени на поиски было потрачено много, в момент очередной остановки из головы просто вылетело нажать на кнопку в приложении. Итог 6—10 минутного похода в аптеку — штраф в 5000, что превышает сумму нанесенного «ущерба» Моспаркингу неоплатой в 1250 раз! (цена шести минут парковки в зоне «40 рублей в час» составляет всего 4 рубля).