Стоит ли 5000 рублей минута неоплаченной парковки в Москве

То, что 5 минут, отведенные на оплату парковки в столице — форменное издевательство над москвичами, не говорил и не аргументировал только ленивый. Это и сбои в работе самого парковочного приложения, и расположение паркоматов, до которых пожилые или плохо передвигающиеся люди иной раз просто не могут дойти пешком за такое короткое время.
Усугубляет негатив к «пятиминутке» и отсутствие возможности изменить время начала парковочной сессии на более ранее. Постоплата, которую, спустя сколько лет возмущений, ввели в приложении, работает только на продление времени парковки, что, разумеется, крайне неудобно. И вынуждает законопослушных людей, просто не успевших вовремя начать парковочную сессию, платить конские штрафы вместо того, чтобы произвести обычную оплату, пусть даже с задержкой в 15 минут или полчаса.
Именно подобный случай произошел и с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» 28 мая. Заболел ребенок, высокая температура, разбился градусник. Купить подходящий удалось только в третьей по счету аптеке. Учитывая, что времени на поиски было потрачено много, в момент очередной остановки из головы просто вылетело нажать на кнопку в приложении. Итог 6—10 минутного похода в аптеку — штраф в 5000, что превышает сумму нанесенного «ущерба» Моспаркингу неоплатой в 1250 раз! (цена шести минут парковки в зоне «40 рублей в час» составляет всего 4 рубля).
Учитывая, что штраф за превышение скорости на 60 км/ч меньше, и сравнивая общественную опасность обоих нарушений, наказание за неоплату парковки в течение 5 минут надо пересматривать.
Но поскольку текущее законодательство такое, какое есть — юрист и активист движения «Синие ведерки» Михаил Никитин предложил попробовать оспорить его в судебном порядке, по ст. 4.1 КоАП РФ. Сделав упор на малозначительность нарушения, что позволяет просить суд снизить сумму самого штрафа:
— Поскольку законом действительно предусмотрен подобный механизм обжалования, и судья имеет полное право назначить наказание ниже размера, установленного санкцией Кодекса об административных правонарушениях РФ/субъекта РФ (в данном случае снизить наказание с 5000 до 2500), то попробовать оспорить это постановление ГКУ АМПП в судебном порядке определенно стоит, — считает г-н Никитин. — Я сталкивался с тем, что мировые судьи снижали штраф за просрочку его уплаты с 10 до 5 тысяч рублей. Пойдет ли на это районный суд? Узнаем опытным путем…
Портал «АвтоВзгляд» продолжит следить за этой историей, которая вряд ли завершится в суде первой инстанции. Мы расскажем о всех этапах процесса и будем надеяться, что здравый смысл победит алчность чиновников.
Ведь платить за минутную просрочку в оплате парковки сумму, тысячекратно превышающую ее стоимость — полный абсурд и акт социальной несправедливости. Которую городские чиновники не замечают только потому, что их парковки и штрафы оплачиваются из бюджета государства. А вот бы им пожить как те люди, для которых они эти штрафы и пятиминутные оплаты придумали…