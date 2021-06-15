Госдума все же «отвязала» техосмотр от полиса ОСАГО: чем это грозит

Ни для кого не секрет, что сегодня граждане по факту не проходят ТО, а диагностические карты оформляют (а точнее, покупают) только чтобы показать сотруднику страховой компании. То есть система техосмотра не работает! Но вместо того, чтобы ее наладить, а правильнее — и вовсе отменить, власти решили чуть подрихтовать существующий порядок.

Хорошо это или плохо? Не забудем, что инспектор ГИБДД по-прежнему может запретить движение неисправного автомобиля. Вот только самих инспекторов на дорогах категорически не хватает: если в столицах экипажи ДПС еще встречаются, то в провинции они либо оформляют аварии, либо участвуют в «профильных» рейдах (выискивая только те нарушения, которые просит начальство).