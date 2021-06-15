Госдума все же «отвязала» техосмотр от полиса ОСАГО: чем это грозит

Ни для кого не секрет, что сегодня граждане по факту не проходят ТО, а диагностические карты оформляют (а точнее, покупают) только чтобы показать сотруднику страховой компании. То есть система техосмотра не работает! Но вместо того, чтобы ее наладить, а правильнее — и вовсе отменить, власти решили чуть подрихтовать существующий порядок.
Хорошо это или плохо? Не забудем, что инспектор ГИБДД по-прежнему может запретить движение неисправного автомобиля. Вот только самих инспекторов на дорогах категорически не хватает: если в столицах экипажи ДПС еще встречаются, то в провинции они либо оформляют аварии, либо участвуют в «профильных» рейдах (выискивая только те нарушения, которые просит начальство).
Кроме того, в марте 2022 года появится штраф за отсутствие техосмотра — он составит сразу 2000 рублей. Фиксировать нарушения смогут камеры, причем допускается ежесуточное начисление штрафа: то есть владельцу машины без диагностической карты платить деньги придется каждый день.
Зачем тогда понадобилась такая спешка — непонятно. Ведь реформа техосмотра отложена до осени 2021-го, а введение штрафов — до весны 2022-го. И логичнее было бы дождаться и того, и другого. Но нет: наши законотворцы, дабы набрать побольше политических очков перед выборами, спешат реализовать самые «громкие» инициативы, не думая про последствия.
А про то, что МВД предложило освободить владельцев личного автотранспорта от обязательного прохождения техосмотра, можно забыть. Заявление главы ГИБДД РФ, что эту процедуру следует сделать для них добровольной, просто спишут, как неактуальное.