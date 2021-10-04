Эвакуаторщики АМПП «украли» машину вместе с грудным младенцем

Эвакуация машины с младенцем произошла по недосмотру техника эвакуационной службы Моспаркинга. Он эвакуировал машину, во время ее осмотра не заметив(!), что внутри находится люлька со спящим младенцем. Причиной «недосмотра» стали тонированные стекла автомобиля, пояснили в пресс-службе столичного Дептранса. Через 20 минут после эвакуации машины мать ребенка дозвонилась до диспетчерской службы ГИБДД, которая и сообщила водителю «зеленого крокодила», что в машине маленький ребенок.

— Эвакуатор тут же остановился, на место вызвали полицию и скорую помощь, а сама мать добралась до места назначения еще через полтора часа, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» участник сообщества «Синие ведерки» Дмитрий Гуц. — Несмотря на то, что малыш два часа пробыл в закрытой машине и незакрепленной люльке, когда на улице 8 градусов — с ним все хорошо…

Сейчас полиция проверяет законность действий техника эвакуационной службы, а органы опеки занялись матерью, которая оставила грудного ребенка одного в машине.