Эвакуаторщики АМПП «украли» машину вместе с грудным младенцем

Эвакуация машины с младенцем произошла по недосмотру техника эвакуационной службы Моспаркинга. Он эвакуировал машину, во время ее осмотра не заметив(!), что внутри находится люлька со спящим младенцем. Причиной «недосмотра» стали тонированные стекла автомобиля, пояснили в пресс-службе столичного Дептранса. Через 20 минут после эвакуации машины мать ребенка дозвонилась до диспетчерской службы ГИБДД, которая и сообщила водителю «зеленого крокодила», что в машине маленький ребенок.
— Эвакуатор тут же остановился, на место вызвали полицию и скорую помощь, а сама мать добралась до места назначения еще через полтора часа, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» участник сообщества «Синие ведерки» Дмитрий Гуц. — Несмотря на то, что малыш два часа пробыл в закрытой машине и незакрепленной люльке, когда на улице 8 градусов — с ним все хорошо…
Сейчас полиция проверяет законность действий техника эвакуационной службы, а органы опеки занялись матерью, которая оставила грудного ребенка одного в машине.
— Ситуация с оставлением детей в машине из раза в раз вызывает дискуссии в социальных сетях — стоит или не стоит это делать, даже если маме нужно отлучиться на пять минут. Но в данном случае основной вопрос в том, как предотвратить такие ситуации в принципе, — считает координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Ведь человек может просто уснуть в машине или ему может стать плохо. Такие случаи уже были. Или в салоне могут находиться домашние животные. Разумеется, никто из них не должен подвергаться риску — грузить машину с человеком или животным на платформу эвакуатора и везти его на штрафстоянку нельзя и небезопасно.
Для того, чтобы исключить такие случаи должен быть прописан четкий регламент о правилах и порядке осмотра салона автомобиля, чтобы сотрудники АМПП, наконец, начали внимательно осматривать эвакуируемые авто на предмет наличия в них людей и животных. И нести ответственность, в случае несоблюдения этих правил. Очевидно, что достаточно одного китайского фонарика за 300 рублей для того, чтобы осмотреть салон машины, даже если она тонированная, тогда такие случаи будут сведены к нулю…
Вопрос, почему АМПП до сих пор не раскошелилось на дешевые фонарики, остается открытым, но главное в другом. Эта дикая история возвращает нас к базовому вопросу о том — нужна ли нам такая оголтелая эвакуация в принципе?
Ведь когда автомобиль не мешает движению, в ряде случаев можно вполне ограничиться штрафом, не вынуждая людей мотаться по штрафстоянкам, когда в этом нет необходимости. Учитывая драконовские размеры парковочных штрафов, рисков, что число желающих парковаться под запрещающими знаками начнет расти, практически нет.
А вот, например, инвалидам, машины которых любят эвакуировать от больниц и онкоцентров доблестные сотрудники транспортного ведомства, это очень облегчит жизнь. Как и кошелек, правда. Но сейчас, с поездкой на такси на штрафстоянку, подобная «услуга» обходится еще дороже.