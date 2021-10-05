Откуда берется дешевый бензин на заправках в эпоху всеобщего подорожания

Фото: АвтоВзгляд
Почему на фирменной заправке известного бренда топливо стоит на два-три рубля дороже, чем на скромном АЗС в деревенской глуши? Каким образом частный владелец может дать лучшую цену, чем международная компания? Понятное дело, есть свои хитрости, которые ни одному автовладельцу не понравятся. Подробности выяснил портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Нет ничего более привлекательного, чем дисконт. Но только здравомыслящий человек понимает, что никто себе в убыток продавать не будет. Значит, под любой скидкой скрывается либо низкое качество товара, либо изначально чрезвычайно завышенная цена. Откуда же тогда берутся магические «минус три-четыре-пять рублей с литра» на сельских заправках? Неужели где-то в деревне стоит маленький нефтеперерабатывающий заводик? Нет, тут схема куда проще.

С дизельным топливом все так или иначе понятно: дисконт берется не из недолива или разбавления продуктами жизнедеятельности осла, хотя и так бывает, а из чудного сходства солярки с так называемым «печником» — печным топливом, которое согласно закону не облагается акцизами. То есть изначально стоит намного дешевле: например, за литр «печника» в Москве просят всего 25 рублей. Сравните с 50 рублями за литр ДТ!

Печное топливо делится теоретически можно использовать в двигателях внутреннего сгорания, но хорошо мотору от этого не будет: ДТ легче, менее вязкое и содержит в 10 раз меньше серы. Проще говоря, старинные моторы «печник» переварят, а вот новенькие, экономичные и экологичные европейские дизели — нет. Но это не проблема хозяина заправки, у него — двойная прибыль. Можно и скидку сделать.

Столько стоил бензин в России в 2005 году!
Фото: АвтоВзгляд

С бензином все несколько сложнее — у него нет прямого аналога, следовательно, нужно проявить определенную смекалку, чтобы найти товар подешевле. В дело пошли и отходы от производства горючего, обильно разбавляемые многочисленными присадками, и хитрости с аппаратурой, позволяющие глобально недоливать, и многое другое. Впрочем, это все обыденно, но есть один действительно уникальный вид мошенничества: просроченный бензин.

Современное топливо значительно отличается от той горючки, что было еще 20 лет назад: в России даже появился новый ГОСТ Р 51105−97, который еще в 1999 году настаивал на том, что срок годности бензина — всего один год. После 12 месяцев в баке, если он герметичный, конечно, присадки начнут оседать.

А если не герметичный? Есть огромное количество крупных предприятий, которые покупают топливо составами, и за год его расходуют не полностью. Утилизация стоит денег и выглядит поражениях в глазах птенцов плановой экономики — вы же помните, кто стоит у руля всех гигантов, не так ли? Поэтому, правильно, горючее, что не израсходовали, нужно продать. Оптом. Кто возьмет, догадываетесь?

Просроченный бензин — серьезный удар по катализатору да и по всей топливной магистрали, включая мотор. Выдержит ли подержанный «железный конь» такой экзамен — большой вопрос. Впрочем, это вопрос для хозяина машины, а не для продавца горючего.

АЗС, бензин, кризис, ДВС, дизельное топливо, обман, мошенничество
5 октября 2021
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