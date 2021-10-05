Откуда берется дешевый бензин на заправках в эпоху всеобщего подорожания

Нет ничего более привлекательного, чем дисконт. Но только здравомыслящий человек понимает, что никто себе в убыток продавать не будет. Значит, под любой скидкой скрывается либо низкое качество товара, либо изначально чрезвычайно завышенная цена. Откуда же тогда берутся магические «минус три-четыре-пять рублей с литра» на сельских заправках? Неужели где-то в деревне стоит маленький нефтеперерабатывающий заводик? Нет, тут схема куда проще.
С дизельным топливом все так или иначе понятно: дисконт берется не из недолива или разбавления продуктами жизнедеятельности осла, хотя и так бывает, а из чудного сходства солярки с так называемым «печником» — печным топливом, которое согласно закону не облагается акцизами. То есть изначально стоит намного дешевле: например, за литр «печника» в Москве просят всего 25 рублей. Сравните с 50 рублями за литр ДТ!
Печное топливо делится теоретически можно использовать в двигателях внутреннего сгорания, но хорошо мотору от этого не будет: ДТ легче, менее вязкое и содержит в 10 раз меньше серы. Проще говоря, старинные моторы «печник» переварят, а вот новенькие, экономичные и экологичные европейские дизели — нет. Но это не проблема хозяина заправки, у него — двойная прибыль. Можно и скидку сделать.
С бензином все несколько сложнее — у него нет прямого аналога, следовательно, нужно проявить определенную смекалку, чтобы найти товар подешевле. В дело пошли и отходы от производства горючего, обильно разбавляемые многочисленными присадками, и хитрости с аппаратурой, позволяющие глобально недоливать, и многое другое. Впрочем, это все обыденно, но есть один действительно уникальный вид мошенничества: просроченный бензин.
Современное топливо значительно отличается от той горючки, что было еще 20 лет назад: в России даже появился новый ГОСТ Р 51105−97, который еще в 1999 году настаивал на том, что срок годности бензина — всего один год. После 12 месяцев в баке, если он герметичный, конечно, присадки начнут оседать.
А если не герметичный? Есть огромное количество крупных предприятий, которые покупают топливо составами, и за год его расходуют не полностью. Утилизация стоит денег и выглядит поражениях в глазах птенцов плановой экономики — вы же помните, кто стоит у руля всех гигантов, не так ли? Поэтому, правильно, горючее, что не израсходовали, нужно продать. Оптом. Кто возьмет, догадываетесь?
Просроченный бензин — серьезный удар по катализатору да и по всей топливной магистрали, включая мотор. Выдержит ли подержанный «железный конь» такой экзамен — большой вопрос. Впрочем, это вопрос для хозяина машины, а не для продавца горючего.