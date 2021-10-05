Откуда берется дешевый бензин на заправках в эпоху всеобщего подорожания

Нет ничего более привлекательного, чем дисконт. Но только здравомыслящий человек понимает, что никто себе в убыток продавать не будет. Значит, под любой скидкой скрывается либо низкое качество товара, либо изначально чрезвычайно завышенная цена. Откуда же тогда берутся магические «минус три-четыре-пять рублей с литра» на сельских заправках? Неужели где-то в деревне стоит маленький нефтеперерабатывающий заводик? Нет, тут схема куда проще.

С дизельным топливом все так или иначе понятно: дисконт берется не из недолива или разбавления продуктами жизнедеятельности осла, хотя и так бывает, а из чудного сходства солярки с так называемым «печником» — печным топливом, которое согласно закону не облагается акцизами. То есть изначально стоит намного дешевле: например, за литр «печника» в Москве просят всего 25 рублей. Сравните с 50 рублями за литр ДТ!

Печное топливо делится теоретически можно использовать в двигателях внутреннего сгорания, но хорошо мотору от этого не будет: ДТ легче, менее вязкое и содержит в 10 раз меньше серы. Проще говоря, старинные моторы «печник» переварят, а вот новенькие, экономичные и экологичные европейские дизели — нет. Но это не проблема хозяина заправки, у него — двойная прибыль. Можно и скидку сделать.