Гаражную амнистию в Москве выбросили в урну. Для голосования

Гараж, та немногая недвижимость, что способны позволить себе «простые смертные» без привлечения ипотеки, можно легализовать и узаконить с 1 сентября, согласно заверению властей страны в целом и столичного градоначальника в частности. Что, ночи длинных ковшей уже в прошлом? Увы, как убедился портал «АвтоВзгляд», все не так просто.

Интересная и крайне, к несчастью, привычная ситуация складывается с гаражной амнистией в Москве. Де юре, каждый владелец гаража в кооперативе, что еще не снесены, может подать документы и стать законным владельцем земли и строения на ней. Казалось бы, все отлично, кошмары с экскаваторами и прочим можно забыть, но по факту все совсем иначе.

История со сносом плоскостных стоянок начала разворачивать в столице, когда мэрия решила навести порядок в подотчетном населенном пункте: что бы кто ни говорил и на кого бы ни пенял, в большинстве кооперативов был абсолютный бардак с бумагами. Аренда земли не оплачивалась, отчетность в налоговые не сдавалась. А без бумажки, ну вы поняли. Худо-бедно, платились деньги лишь энергетикам, уж слишком шустро они обрезают провода при неуплате.