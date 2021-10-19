Гаражную амнистию в Москве выбросили в урну. Для голосования

Гараж, та немногая недвижимость, что способны позволить себе «простые смертные» без привлечения ипотеки, можно легализовать и узаконить с 1 сентября, согласно заверению властей страны в целом и столичного градоначальника в частности. Что, ночи длинных ковшей уже в прошлом? Увы, как убедился портал «АвтоВзгляд», все не так просто.
Интересная и крайне, к несчастью, привычная ситуация складывается с гаражной амнистией в Москве. Де юре, каждый владелец гаража в кооперативе, что еще не снесены, может подать документы и стать законным владельцем земли и строения на ней. Казалось бы, все отлично, кошмары с экскаваторами и прочим можно забыть, но по факту все совсем иначе.
История со сносом плоскостных стоянок начала разворачивать в столице, когда мэрия решила навести порядок в подотчетном населенном пункте: что бы кто ни говорил и на кого бы ни пенял, в большинстве кооперативов был абсолютный бардак с бумагами. Аренда земли не оплачивалась, отчетность в налоговые не сдавалась. А без бумажки, ну вы поняли. Худо-бедно, платились деньги лишь энергетикам, уж слишком шустро они обрезают провода при неуплате.
При разборках с собственностью, а известно множество историй, когда по документам целые торговые центры представляли собой палатку «союзпечать», под горячую руку попали и гаражи. А тут еще и постройка дорог с хордами, новых домов и целых микрорайонов.
Народ двинулся защищать свою собственность и выяснил, что собственность таковой вовсе и не является. Бумаг соответствующих нет, налогов в казне тоже нет, как нет и председателя, которому годами исправно платились подати: две-три сотни гаражей да по 500 рублей в месяц. Неплохой пассивный доход, прямо скажем. Короче говоря, кнут все увидели, но, о чудо, дождались и пряника: отныне гараж можно оформить в собственность с 1 сентября.
И здраво рассудив, что такая щедрость не может быть вечной, москвичи двинулись разбираться в органы местного масштаба, где их тут же «порадовали»: в каждом округе будет выделен определенное место со штатом сотрудников, которые и станут «узаканивать». Что ж, геолокация известна, можно и навестить. Но там от собственников гаражей потребовали… документы. Невероятно, но факт.
Помимо той самой книжки, которая была далеко не у всех, потребовали план кооператива с точным указанием места расположения родного гаража, а также землеотвод — бумагу, что получал кооператив, как разрешение на постройку. И тут начались мытарства, ведь документ сохранился не везде, а получить копию невозможно. Орган, их выдававший, давно канул в Лету.
Но и на этом проблемы не заканчиваются: даже имея на руках все необходимые документы, сейчас не получается начать процедуру оформления. Как всегда, сказался «человеческий фактор» — их некому принимать, штаты не сформированы, так что страждущих просят подождать.
А ведь «гаражная амнистия», которая закончится 1 сентября 2026 года, это единственный шанс выжить для множества гаражных кооперативов и, как следствие, сохранить свое имущество для 3,5 млн. собственников. Но пока все действо похоже на пустые предвыборные обещания, исчезающие с повестки дня одновременно с урнами для голосования…